Bakan Göktaş Şehit yakınları ve gaziler ile bir araya geldi

22.08.2025 11:48
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Muğla ziyaretinde şehit yakınları ve gaziler ile bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Muğla ziyaretinde şehit yakınları ve gaziler ile bir araya geldi. Bakan Göktaş, Olgunlaşma Enstitüsünü de ziyaret ederek atölyede çalışan kadınlardan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Göktaş, şehit yakınları ve gaziler buluşmasında, "Muğla'da şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve STK temsilcilerimiz ile Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası'nda bir araya geldik. Terörsüz Türkiye; huzurlu ailelerimizin, güvenle büyüyen evlatlarımızın Türkiye'si olacak. Bu hedefe birlik, kardeşlik ve dayanışma ruhuyla hep birlikte ulaşacağız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nü de ziyaret ederek atölyelerde emek veren kadınlarla bir araya geldi. Bakan Göktaş, "Enstitümüz; kültürel mirasımızı yaşatan, geleneksel sanatlarımızı geleceğe taşıyan güçlü bir köprü olma görevini sürdürüyor. Üretimleriyle ülkemize değer, emeğiyle bereket katan tüm kadınlara gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

