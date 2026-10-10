Bakan Göktaş, sosyal medya için e-Devlet'le yaş doğrulamanın zorunlu olduğunu duyurdu - Son Dakika
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Bakan Göktaş, sosyal medya için e-Devlet'le yaş doğrulamanın zorunlu olduğunu duyurdu

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Bakan Göktaş, sosyal medya için e-Devlet\'le yaş doğrulamanın zorunlu olduğunu duyurdu
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Bakan Göktaş, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle e-Devlet üzerinden yaş doğrulamasının zorunlu olduğunu duyurdu. Düzenleme, 15-18 yaş çocuklara uygun içerik sunulmasını ve sosyal medya platformlarının yükümlülüklerinin artırılmasını hedefliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile çocuklarımızı dijital dünyanın risklerinden koruma ve onlara güvenli dijital alanlar sunma kararlılığımızı somut adımlarla güçlendiriyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik'in Resmi Gazete'de yayınlandığını bildirdi. Bakan Göktaş, "Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile çocuklarımızı dijital dünyanın risklerinden koruma ve onlara güvenli dijital alanlar sunma kararlılığımızı somut adımlarla güçlendiriyoruz. Bu doğrultuda e-Devlet Kapısı üzerinden yaş doğrulamasını zorunlu kılıyoruz. 15–18 yaş grubundaki çocuklara, yaşlarına ve gelişimlerine uygun içerikler sunulmasını sağlıyoruz. Anne babaların denetim imkanlarını güçlendiriyoruz. Sosyal medya platformlarının yükümlülüklerini ve sorumluluklarını artırıyoruz. Çocuklarımızın güvenliği, ailelerimizin huzuru ve geleceğimiz için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Evlatlarımıza ve ailelerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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