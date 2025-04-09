Doğum Yardımı Ödemeleri Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Doğum Yardımı Ödemeleri Başlıyor

Geniş Video İzle

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı ödemelerinin çocuk 5 yaşına gelene kadar süreceğini açıkladı. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından annelerin hesaplarına desteklerin ödeneceğini duyuran Göktaş, 2025'te başlayacak yardım programının detaylarını paylaştı. Her Türk vatandaşının faydalanabileceği bu yardımlar için e-Devlet üzerinden başvurular alınmaktadır.

09.04.2025 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan doğum yardımı ödemelerine ilişkin açıklama

"Değerlendirme sürecinden hemen sonra annelerimizin hesabına desteklerimizin ödemelerini yapmaya başlayacağız"

"Ailelerden çok yoğun talep var. Önümüzdeki dönemde 'Aile Yılı' kapsamındaki diğer müjdelerimizi de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz"

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı ödeneklerinin çocuk 5 yaşına gelene kadar devam edeceğini belirterek, "Değerlendirme sürecinden hemen sonra annelerimizin hesabına desteklerimizin ödemelerini yapmaya başlayacağız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "nöbetçi bakan" uygulaması kapsamında geldiği Meclis'te, gazetecilerin doğum yardımına ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımı kapsamında yapılan başvuruların değerlendirme sürecinin hemen ardından annelerin hesabına destek ödemelerini yapmaya başlayacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle hayata geçirilen doğum yardımı başvurularını e-Devlet üzerinden almaya başladıklarını dile getiren Göktaş, "1 Ocak 2025 itibarıyla doğan her çocuk için aylık veya tek seferlik bir destek programından bahsediyoruz. 2025 yılında bir ailenin ilk bebeği doğarsa ona tek seferlik 5 bin TL desteğimiz olacak. İkinci bebek bu yıl doğarsa annenin hesabına her ay 1500 TL desteğimiz olacak. 3 ve sonrası her bir çocuk için de 5 bin liralık desteğimiz olacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, "e-Devlet üzerinden başvurularda zorluk çeken vatandaşlarımız Alo 144 çağrı merkezimiz ve il müdürlüklerimizden destek alabilirler" diye konuştu.

Herhangi bir kriter şartı olmadığını, her Türk vatandaşının bu yardımdan faydalanabileceğini dile getiren Göktaş, "Ailelerden çok yoğun bir talep var. Önümüzdeki dönemde 'Aile Yılı' kapsamındaki diğer müjdelerimizi de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Bu desteğin çocuk 5 yaşına gelene kadar devam edeceğini dile getiren Göktaş, "Değerlendirme sürecinden hemen sonra annelerimizin hesabına desteklerimizin ödemelerini yapmaya başlayacağız" dedi.

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, E-Devlet, Politika, Ekonomi, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Doğum Yardımı Ödemeleri Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olaylı derbide yeni gelişme Galatasaray’ın iki futbolcusu da ceza aldı Olaylı derbide yeni gelişme! Galatasaray'ın iki futbolcusu da ceza aldı
Ünlü televizyon yıldızı, milyarder işadamının oğluyla aşk yaşadığını duyurdu Ünlü televizyon yıldızı, milyarder işadamının oğluyla aşk yaşadığını duyurdu
Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor
Yeni takımında da beğenilmedi Galatasaraylıların gitti diye sevindiği futbolcu geri dönüyor Yeni takımında da beğenilmedi! Galatasaraylıların gitti diye sevindiği futbolcu geri dönüyor
Somer Sivrioğlu’ndan beklenmedik çıkış: Boykotu doğru bulmuyorum, protestoyu desteklemiyorum Somer Sivrioğlu'ndan beklenmedik çıkış: Boykotu doğru bulmuyorum, protestoyu desteklemiyorum
Mıcrosoft’u protesto eden Al-Dubos’a anlamlı destek Mıcrosoft'u protesto eden Al-Dubos'a anlamlı destek
Gedson Fernandes, kariyer sezonunu yaşıyor Gedson Fernandes, kariyer sezonunu yaşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’da Escobar düzeni kurdular Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da Escobar düzeni kurdular
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor
Hindistan basınında çok konuşulacak Türkiye manşeti: 72 saatte Tel Aviv’e girebilirler Hindistan basınında çok konuşulacak Türkiye manşeti: 72 saatte Tel Aviv'e girebilirler
Özgür Özel, İmamoğlu’nun babasının evinden çıkanları tek tek saydı Özgür Özel, İmamoğlu'nun babasının evinden çıkanları tek tek saydı

12:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’da Escobar düzeni kurdular Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da Escobar düzeni kurdular
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor
11:31 Hindistan basınında çok konuşulacak Türkiye manşeti: 72 saatte Tel Aviv’e girebilirler Hindistan basınında çok konuşulacak Türkiye manşeti: 72 saatte Tel Aviv'e girebilirler
11:15 Özgür Özel, İmamoğlu’nun babasının evinden çıkanları tek tek saydı Özgür Özel, İmamoğlu'nun babasının evinden çıkanları tek tek saydı
10:54 Trump dünyaca ünlü şirketi tehdit etti: Bunu yapmazsan yüzde 100 vergi ödersin Trump dünyaca ünlü şirketi tehdit etti: Bunu yapmazsan yüzde 100 vergi ödersin
17:49 FIFA’dan radikal karar Kaleciler topu eline aldığında artık bunu yapmak zorunda FIFA'dan radikal karar! Kaleciler topu eline aldığında artık bunu yapmak zorunda
17:24 Gedson Fernandes, kariyer sezonunu yaşıyor Gedson Fernandes, kariyer sezonunu yaşıyor
17:22 Mıcrosoft’u protesto eden Al-Dubos’a anlamlı destek Mıcrosoft'u protesto eden Al-Dubos'a anlamlı destek
17:16 Somer Sivrioğlu’ndan beklenmedik çıkış: Boykotu doğru bulmuyorum, protestoyu desteklemiyorum Somer Sivrioğlu'ndan beklenmedik çıkış: Boykotu doğru bulmuyorum, protestoyu desteklemiyorum
17:15 Yeni takımında da beğenilmedi Galatasaraylıların gitti diye sevindiği futbolcu geri dönüyor Yeni takımında da beğenilmedi! Galatasaraylıların gitti diye sevindiği futbolcu geri dönüyor
17:12 Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor
17:11 Ünlü televizyon yıldızı, milyarder işadamının oğluyla aşk yaşadığını duyurdu Ünlü televizyon yıldızı, milyarder işadamının oğluyla aşk yaşadığını duyurdu
17:06 Olaylı derbide yeni gelişme Galatasaray’ın iki futbolcusu da ceza aldı Olaylı derbide yeni gelişme! Galatasaray'ın iki futbolcusu da ceza aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2025 13:10:22. #7.13#
SON DAKİKA: Doğum Yardımı Ödemeleri Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement