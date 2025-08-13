Bakan Göktaş\'tan Esnaf ve Kadın Ziyareti

BAKAN GÖKTAŞ GÖZLEME YAPTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan'ı makamında ziyaret etti. Daha sonra Göktaş, esnafı ziyaret ederek, sohbet etti. Bakan Göktaş son olarak Kozcağız beldesinde bulunan Kadın Mesleki Eğitim ve Beceri Merkezini ziyaret ederek burada gözleme yaptı.