Bakan Göktaş\'tan Şehit Yakınları ve Gazilere Doğal Gaz İndirimi İçin Teşekkür

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakınları ve gazilere yapılan doğal gaz indirimi sebebiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından şehit yakınları ve gazilerin evsel doğal gaz tüketiminde yüzde 50 indirim sağlanması ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a teşekkürlerini iletti. Bakan Göktaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlığımız ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğiyle ilk kez hayata geçirilen uygulamayla şehit yakınları ve gazilerimizin evsel doğal gaz tüketiminde yüzde 50 indirim sağlandı. Kıymetli destekleri için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza ve Sayın Bakanımız Alparslan Bayraktar'a süreçteki destekleri için teşekkür ediyorum. Milletimizin emanetine hep birlikte sahip çıkmaya devam ediyoruz." - ANKARA