Bakan Göktaş, Uşak'ta kadın ve yaşlılarla bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

Bakan Göktaş, Uşak'ta kadın ve yaşlılarla bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Uşak'a gelerek kadın ve yaşlılarla bir araya geldi. Bakan Göktaş, Uşak Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti ve yaşlı vatandaşlarla sohbet etti.

25.03.2024 16:26  Güncelleme: 16:32
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Bakan Göktaş, Uşak'ta kadın ve yaşlılarla bir araya geldi

UŞAK - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Uşak'a gelerek ziyaretlerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Uşak'a geldi. Bakan Göktaş'ın ilk ziyareti Uşak Belediyesi Bünyesinde Hizmet Veren Kadın Koordinasyon Merkezi binasında ziyaretlerde bulunarak kadınlarla bir araya geldi. Burada Bakan Göktaş Epoksi Atölyesinde ahşap üzerinde renklendirme yaptı, ardından sabun ve kara kalem resim atölyelerini ziyaret etti. Arından Bakan Göktaş kursiyerlerin çalışmalarını inceleyerek halı dokuma atölyesinde halı dokudu ve ardından psikoloji atölyesini de ziyaret etti. Bakan Göktaş UKAMER binasında son olarak kadınlarla birlikte güllaç yaptı. Bakan Göktaş ile beraberindeki heyetle birlikte Vefa Yaşam Merkezi'ni ziyarette bulunarak yaşlı vatandaşlarla sohbet etti. Burada konuşma yapan Bakan Göktaş yaşlı vatandaşlarla birlikte olmaktan büyük onur duyduğunu ve iyi ki var olduklarını dile getirerek "Öncelikle bu güzel hizmeti şehrimize kazandırdığı için Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'a teşekkür ederim. Gerek kadın destek merkezi gerek bu merkez Türkiye'de örnek olacak çalışmalardan bir tanesi. Başkanımıza bir söz verdik önümüzdeki dönem Aile Akademisi çalışmamız olacak. Bizim için kıymetli olan sizlerin bulundukları ortamdan ailelerin yanında yani ev ortamında aktif ve sağlıklı bir şekilde ne kadar uzun süre kalarak yaş almalarını sağlamak. Evde bakım yardımlarımız, kendi sosyal hizmet modellerimizi daha iyileştirmeye yönelik projelerimiz için elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Bizler için sizlerin huzurlu, sağlıklı ve aktif şekilde yaşlanmamız çok kıymetli." dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Göktaş, ilahilere eşlik etti.

Kaynak: İHA

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