Bakan Göktaş ve Zelenska'dan Ukraynalı çocuklara ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska, Türkiye'de büyüyen Ukraynalı çocukları ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Olena Zelenska Hanımefendi'nin devletimizin şefkat eliyle büyüyen Ukraynalı çocuklarımızı ziyaretine eşlik ettik. Savaşın en büyük mağduru olan masum kalplerin her birini kendi evladımız gibi gözetiyor, onları misafir etmeyi bir insanlık vazifesi olarak görüyoruz. Ukraynalı yetim çocuklarımızı 2022 yılından beri ülkemizde himaye ediyor, eğitimlerine burada devam etmelerini sağlıyoruz. En kısa sürede barışın tesis edilmesini ve ülkelerine güvenle kavuşacakları günlerin gelmesini diliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde izlediğimiz insani dış politika anlayışımızla savaş mağduru çocukların yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA