12 askerin şehit olduğu olayla ilgili Bakan Güler'den ilk açıklama - Son Dakika
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Politika

12 askerin şehit olduğu olayla ilgili Bakan Güler'den ilk açıklama

12 askerin şehit olduğu olayla ilgili Bakan Güler\'den ilk açıklama
07.07.2025 15:38
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler,metan gazından etkilenerek şehit olan 12 askerle ilgili açıklama yaptı. Güler, ""Daha önce şehit olan silah arkadaşımızın aziz naaşına ulaşma gibi ulvi bir görevde gösterilen büyük bir cesaret ve fedakârlık Türk ordusundaki silah arkadaşlığının tarihe geçen emsalsiz örneklerinden birisini teşkil etmiştir. Acımız büyük ve hislerimiz tarifsizdir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler beraberinde TSK komuta kademesi ile gittiği Yüksekova'da metan gazından etkilenerek şehit olan askerler için düzenlenen uğurlama törenine katıldı. Bakan Yaşar Güler, 6 kahraman Mehmetçiğin son yolculuklarına uğurlandığı tören sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Güler, "Dün Pençe Kilit Harekat bölgesinde 28 Mayıs 2022'de şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Nuri Melik Bozkurt'un aziz naaşına ulaşmak için komandolarımız tarafından bir mağarada arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirildi. Faaliyet esnasında kahraman komandolarımız metan ve karbonmonoksit gazından etkilendiler. Gazdan etkilenen ve mağaradan çıkarılan kahraman silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edildiği esnada mağarada kalan silah arkadaşlarımız için AFAD ve Türkiye Kömür İşletmeleri tahlisiye ekipleriyle koordineli şekilde kapsamlı bir çalışma da başlatılmıştır." dedi.

"ACIMIZ BÜYÜK VE HİSLERİMİZ TARİFSİZDİR"

Elim hadise sonucu 12 kahraman Mehmetçiğin şehit olduğunu hatırlatan Bakan Güler, "Daha önce şehit olan silah arkadaşımızın aziz naaşına ulaşma gibi ulvi bir görevde gösterilen büyük bir cesaret ve fedakarlık Türk ordusundaki silah arkadaşlığının tarihe geçen emsalsiz örneklerinden birisini teşkil etmiştir. Acımız büyük ve hislerimiz tarifsizdir. Yüreğimiz dağlansa da biliyoruz ki aziz şehitlerimiz, milletimizin özgürlük ve bağımsızlığının simgesi olarak şanlı tarihimizin en müstesna köşesinde daima yer alacaklardır. Bizler de şehitlerimizin kıymetli hatıralarını her zaman minnetle yaşatacak, fedakarlıklarını daima şükranla yad edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yaşanan hadiseye ilişkin inceleme başlatıldığını dile getiren Bakan Güler, "Bizleri derin ve acı bir üzüntüye boğan bu olay başlattığımız idari tahkikat ile en ince ayrıntısına kadar incelenecektir. Bu vesileyle aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli aileleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri aynı azim ve kararlılıkla faaliyetlerine devam edecektir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili Bakan Güler'den ilk açıklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili Bakan Güler'den ilk açıklama - Son Dakika
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