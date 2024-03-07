Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile bir araya geldi
ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'u Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından Hasanov, onur kıtasını selamladı. Resmi törenin ardından Güler ve Hasanov görüşmesi basına kapalı olarak devam etti.
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Düzce Valiliği, Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan adayı Davut Güloğlu'nun 'evime polis gönderildi' iddiasına yönelik basın açıklaması yayımladı. Valilik açıklamasında, Güloğlu'nun sosyal medyada yayılan videosunda yer alan ifadeleriyle ilgili inceleme yapıldığı ve şüpheli şahısların adreslerinde arama yapılmadan olay yerinden ayrıldığı belirtildi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Aday Tanıtım ve Proje Lansmanı programında konuştu. Erbakan, ahlaklı belediyeciliğin her kesimden insanın dertleriyle dertlenmek olduğunu vurgulayarak, Yeniden Refah Partisi olarak bu anlayışı tüm Türkiye'ye yayacaklarını belirtti.
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