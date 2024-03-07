Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile bir araya geldi

Fatih Erbakan: Ahlaklı belediyecilik merhamettir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Aday Tanıtım ve Proje Lansmanı programında konuştu. Erbakan, ahlaklı belediyeciliğin her kesimden insanın dertleriyle dertlenmek olduğunu vurgulayarak, Yeniden Refah Partisi olarak bu anlayışı tüm Türkiye'ye yayacaklarını belirtti.