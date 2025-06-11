Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Arap Emirlikleri'nde temaslarına başladı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret düzenlediği Birleşik Arap Emirlikleri'nde temaslarına başladı. Bakan Güler, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Lütfullah Göktaş ve Askeri Ataşe Hava Kurmay Albay Gürsu Aytekin'den faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. - ABU DABİ
Son Dakika › Politika › Bakan Güler, BAE'de Temaslarına Başladı - Son Dakika
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