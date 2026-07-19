Bakan Güler Barbarlık Müzesi\'ni Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Rum terör örgütü EOKA'nın Kıbrıs Türkü'ne yönelik vahşice katliamlarının anlatıldığı Barbarlık Müzesi'ni ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mutlu Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü törenlerine katılmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarını sürdürüyor. Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Komuta Kademesi ile birlikte Rum terör örgütü EOKA'nın Kıbrıs Türkü'ne yönelik vahşice katliamlarının anlatıldığı Barbarlık Müzesi'ni ziyaret etti. Bakan Güler ve beraberindeki heyet, müzede yer alan eserler ile EOKA saldırılarına ilişkin arşiv belgelerini inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. - LEFKOŞA