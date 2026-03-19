Bakan Güler: "Bu coğrafyada barışın teminatı, güvenliğin de en sağlam dayanaklarından biri olmaya devam edeceğiz"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hatay'a geldi. Bakan Güler, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Valiliği ziyaretleri sonrası AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Bakan Güler, AK Parti'deki programının ardından şehit aileleri, gaziler ve aileleriyle iftar sofrasında buluştu. Bakan Güler, iftar öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Terörle mücadelede yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonlarla terör örgütlerinin hareket kabiliyetlerinin sınırlandırıldığını ifade eden Bakan Güler, "Özellikle terörle mücadelede son yıllarda yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla terör örgütlerinin hareket kabiliyeti büyük ölçüde sınırlandırılmış terör tehdidi sınırlarımızdan uzaklaştırılmıştır. Bu destansı başarının arkasında aziz şehitlerimizin fedakarlığı kahraman gazilerimizin cesareti yiğit Mehmetçiğimizin azim ve kararlılığı kahraman güvenlik güçlerimizin ve kahraman güvenlik korucularımızın gayretleri ve elbette aziz milletimizin desteği vardır. Bugün gelinen noktada terörle mücadelede sağlanan bu önemli seviye ülkemiz için yeni bir fırsat penceresi oluşturmuştur. İşte Terörsüz Türkiye süreci tam da bu tarihi zeminde yükselmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen bu süreç güvenliğin kalıcı hale gelmesiyle birlikte iç cephemizin tahkimi kardeşliğimizin güçlenmesi ve çocuklarımızın terörün gölgesinden uzak bir geleceğe kavuşması anlamına da gelmektedir. Son dönemde bölgemizde yaşanan kaotik gelişmeler de bu hedefin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha teyit etmektedir. Çevremizde krizler büyüyüp çatışma alanları genişlerken Türkiye'nin içeride birliğini sağlam tutması kardeşliğini daha da güçlendirmesi bir tercih değil, tarihi bir sorumluluktur. Bu meselede devletimizin duruşu açıktır ve herhangi bir tereddüde yer yoktur. Şüphesiz bu süreçte atılan ve atılacak tüm adımlar şehitlerimizin aziz hatırasına kesinlikle leke düşürmeyecek gazilerimizin onuruna ve emeklerine asla zarar vermeyecek niteliktedir. Hedefimiz açık ve nettir: Artık tek bir evladımızı kaybetmediğimiz huzurun kalıcı kardeşliğin ve iç cephenin güçlü olduğu bir Türkiye" dedi.

İran ile İsrail ve ABD arasındaki çatışmalar ve bölge ülkelerine sirayet eden saldırıların Orta Doğu'daki kırılganlığı arttırdığını söyleyen Bakan Güler, "Yakın coğrafyamız, gerçekten hassas bir dönemden geçmektedir. İran ile İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalar ve bölge ülkelerine sirayet eden saldırılar Orta Doğu'daki kırılganlığı daha da artırmıştır. Türkiye böylesine ateş çemberine dönen bu ortamda savaşın genişlememesi ve diplomasinin yeniden işletilmesi için yoğun ve yapıcı çabalarını sürdürmektedir. Bununla birlikte her ihtimale karşı hazırlıklı hareket ediyor, tüm risk ve tehditleri bertaraf edebilecek tedbirleri büyük bir azim ve kararlılıkla alıyoruz. Bu konuda en büyük dayanağımız olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz sahip olduğu nitelikli ve disiplinli personeli modern silah ve teçhizatı etkin sevk ve idare kabiliyetiyle bu coğrafyanın en güçlü ordularından biridir ve ülkemizin ve milletimizin güvenliği için üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirmektedir. Özellikle belirtmeliyim ki ülkemiz; jeopolitik konumunun getirdiği sorumluluğun farkında olan barışın yanında duran ancak kendi güvenliği söz konusu olduğunda da gerekli tüm adımları atmaktan asla tereddüt etmeyen güçlü bir devlettir. Bundan sonra da köklü ve güçlü devlet geleneğimiz etkin, caydırıcı ve saygın ordumuz ve sarsılmaz milli birlik-beraberliğimizle bu coğrafyada barışın teminatı güvenliğin de en sağlam dayanaklarından biri olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - HATAY