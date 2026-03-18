Bakan Güler\'den Çanakkale Deniz Zaferi ile ilgili mesaj

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Güler, aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirterek, "Tarihimizin şanlı mimarları, Çanakkale'de büyük bir iman ve adanmışlıkla verdikleri mücadele ile asil milletimizin istiklal ve istikbali uğruna neleri başarabileceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermişlerdir. Anadolu'nun ve gönül coğrafyamızın dört bir yanından gelen Mehmetçikler, sarsılmaz bir inanç ve eşsiz bir cesaretle göğüslerini siper ederek yalnızca Çanakkale Boğazı'nı değil, milletimizin kaderini de korumuşlardır. Deniz ve kara savaşlarında; geride bıraktıkları sevdiklerini, gençliklerini ve hayallerini hiç tereddüt etmeden vatan uğruna feda eden kahramanların sergiledikleri o büyük mücadele, cesaretin ve fedakarlığın en yüce örneklerinden biri olarak tarihimizdeki müstesna yerini almıştır. Çanakkale'den yükselen o mücadele ruhu; Sarıkamış'ta, Milli Mücadele'de, Sakarya'da ve Dumlupınar'da yeniden vücut bulmuş; Kıbrıs'ta, terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da bir kez daha kendisini göstermiştir" dedi.

'HAZIRLIKLI OLMAK HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR'

Bakan Güler, bugün dünyanın, güvenlik dengelerinin hızla değiştiği, kriz ve çatışmaların arttığı zorlu bir dönemden geçmekte olduğunu söyleyerek, "Yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmeler, güçlü ve hazırlıklı olmanın ne kadar hayati olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de; atalarımızın eşsiz kahramanlıklarından aldığı ilhamla hudutlarımızda, Mavi ve Gök Vatanımızda ülkemizin güvenliğini sağlamak için büyük bir kararlılık ve cesaretle görev yaparken aynı zamanda çeşitli coğrafyalarda küresel barış ve istikrara katkı sunmaktadır. Milli Savunma Bakanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda ülkemizi daha güçlü, daha güvenli ve daha müreffeh yarınlara taşımak için çalışmalarımızı azimle sürdürmekteyiz" ifadelerine yer verdi.

'ONLAR EN GÜÇLÜ REHBERLERİMİZDİR'

Bakan Güler, "Bu büyük yürüyüşte en büyük dayanağımız; şehitlerimizin fedakarlıkları, gazilerimizin kahramanlıkları ve milletimizin sarsılmaz iradesidir. Unutulmamalıdır ki şehitlerimiz ve gazilerimiz yalnızca geçmişimizin kahramanları değildir, onlar aynı zamanda bugün yürüdüğümüz yolun en güçlü rehberleridir. Onların azmi, kararlılığı ve vatan aşkı bizlere daima yön göstermektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başımızın tacı olan şehit ve gazi ailelerimiz ile kahraman gazilerimizin, her daim tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.