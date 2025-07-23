Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, IDEF 2025 Fuarı'na katılan ABD Ticaret Odası, Siber, Uzay ve Milli Güvenlik Politikaları Başkan Yardımcısı Keith Webster ile görüştü. Bakan Yaşar Güler, ayrıca Guatemala Savunma Bakanı Henry David Saenz Ramos ile bir araya gelerek Askeri Çerçeve Anlaşması imzaladı" denildi.
Son Dakika › Politika › Bakan Güler, IDEF 2025'te ABD ve Guatemala ile Görüştü - Son Dakika
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