MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Büyükelçisi Jill Morris ve savunma sanayi şirketi BAE Systems Genel Müdürü Charles Woodburn'u kabul etti.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, BAE Systems Genel Müdürü Charles Woodburn'u ve İngiltere Büyükelçisi Jill Morris'i kabul etti. Kabulde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı" denildi.
Son Dakika › Politika › Bakan Güler, İngiltere Büyükelçisi ve BAE Systems Genel Müdürü ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?