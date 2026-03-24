Bakan Güler, İngiltere'ye gidiyor - Son Dakika
Bakan Güler, İngiltere'ye gidiyor

24.03.2026 11:05
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey'in davetlisi olarak bugün İngiltere'yi ziyaret edecek.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey'in davetlisi olarak bugün İngiltere'yi ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey'in resmi davetlisi olarak bugün İngiltere'yi ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında her iki bakan tarafından ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konuları değerlendirilecek. Ayrıca birkaç yıldır Türkiye ve Birleşik Krallık arasında devam eden ve geçen yıl ekim ayında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşik Krallık Başbakanı Sayın Keir Starmer arasında ilk imzaların atıldığı Eurofighter Typhonn savaş uçağı tedariki konusu da gündemde olacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bu kapsamda Eurofighter Typhonn savaş uçağının üretim tesislerini de ziyaret edecek" denildi.

Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanı, Birleşik Krallık, Yaşar Güler, İngiltere, Politika, Güvenlik, Savunma, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Güler, İngiltere'ye gidiyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Bakan Güler, İngiltere'ye gidiyor - Son Dakika
