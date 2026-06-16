Bakan Güler, Irak Askeri Ataşesi ile Görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın Ankara Askeri Ataşesi Tümgeneral Khalil Kamal Khalil ile görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın Ankara Askeri Ataşesi Tümgeneral Khalil Kamal Khalil'i kabul etti" denildi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
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