Bakan Güler, Kamerun Milli Günü Resepsiyonuna Katıldı

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Kamerun Milli Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kamerun Milli Günü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen resepsiyona katıldı. Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.