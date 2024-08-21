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Bakan Güler Malezyalı mevkidaşı Nordin ile bir araya geldi

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malezya Savunma Bakanı Dato Seri Mohamed Khaled Nordin ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Güler resmi ziyaret kapsamında gittiği Malezya'da temaslarına devam ediyor. 19 Ağustos'ta Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i ziyaret eden Bakan Güler, dün mevkidaşı Nordin ile bir araya geldi. Güler, Malezya Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşılandı. Askeri bando tarafından karşılanan Güler, Şeref Kıtası'nı selamlamasının ardından Şeref Defteri'ni imzaladı.