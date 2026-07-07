Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Letonya Savunma Bakanı Raivis Melnis ve Kanada Savunma Bakanı David McGuinty ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Liderler Zirvesi kapsamında ikili görüşmelere devam ediyor. Bakan Güler, Letonya Savunma Bakanı Raivis Melnis ve Kanada Savunma Bakanı David McGuinty ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Yaşar Güler, Kanadalı mevkidaşı ile savunma iş birliğine ilişkin niyet beyanı imzaladı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Bakan Güler, NATO Zirvesi'nde İkili Görüşmeler Yaptı - Son Dakika
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