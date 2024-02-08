Bakan Güler, Somali Savunma Bakanı Nur'u askeri törenle karşıladı
ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur'u askeri törenle karşıladı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur'u askeri törenle karşıladı. Her iki Bakan, ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan toplantıda; iki ülke arasında Savunma ve Ekonomik İş birliği Çerçeve Anlaşması da imzalandı.
"Somali, Türkiye'nin Afrika'da önemli bir ortağıdır"
Görüşmelerin ardından her iki Bakan toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yaşar Güler, heyetler arası görüşmeye ilişkin şunları söyledi:
"Somali Bakanı, Abdulkadir Muhammed Nur, değerli kardeşim. Sizi ve kıymetli heyetinizi ülkemizde ağırlıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Somali, Türkiye'nin Afrika'da önemli bir ortağıdır. Mevkidaşım ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ve ilişkilerimizi daha da güçlendiren görüşmelerimizde Somali'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz önemi yineledik. İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduk. İkili askeri iş birliğimizi daha da güçlendirme kararlılığımızı dile getirdik. Bugün imzaladığımız Savunma ve Ekonomik İş birliği Çerçeve Anlaşması'nın ikili askeri ilişkilerimizin daha da gelişmesine vesile olacağına yürekten inanıyorum. Somali vatan sevgisiyle dolu gençlerini eğitmek suretiyle hazırladığı Gorgor Taburlarıyla milli ordu oluşum sürecinde önemli bir başarı elde etmiş ve Afrika coğrafyasında önemli bir rol model olmuştur. Türkiye olarak da Somalili kardeşlerimizin bu başarı tablosunda resmin bir parçası olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. İlişkilerimizin önümüzdeki dönemde de artarak sürmesi ortak temennimizdir."
Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur ise sıcak karşılama ve samimi ev sahipliği için Bakan Yaşar Güler'e teşekkür ederek sözlerine başladı. Türkiye ve Somali arasında güçlü ve güzel bir ilişki bulunduğuna dikkat çeken konuk Bakan, "Bu ilişki 2011'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Somali'yi ziyaretinden sonra daha da güçlendi. Ayrıca her iki bakanlık arasındaki var olan ilişkilerin yanı sıra bugün imzaladığımız yeni anlaşma terörle mücadeleyi ve askeri mali iş birliğini içeriyor. Bu anlaşmanın da Somali'ye çok katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.
Pakistan'da ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimleri kana bulandı. Seçim günü ülke genelinde düzenlenen 51 terör saldırısında 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişi hayatını kaybetti. Pakistan ordusu yaptığı açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, 39 güvenlik görevlisi yaralandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile birçok konuda anlaşmazlık yaşadığı bilinen Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı. Zelenski, Zaluzhnyi'nin yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sırski'yi atadı. Geçtiğimiz günlerde Zaluzhnyi'nin 500 bin kişiyi daha askere çağırmayı teklif ettiği, Zelenskiy'nin ise buna karşı çıktığı belirtilmişti. Kararla ilgili konuşan Zelenski, "Bir değişikliğin zamanı geldi. Bu yenilenmenin zamanı şimdi." ifadelerini kullandı.
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, futbolda devrim gibi bir kararı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni sisteme göre, hakemleri aldatmaya yönelik hareket ve aşırı itirazda bulunan futbolculara "mavi kart" gösterilecek. Mavi kart alan futbolcular 10 dakika süreyle oyun dışı bırakılacak. Şimdilik profesyonel liglerde uygulanmayacak sistem pilot aşamasında Federasyon Kupası ile Kadınlar Süper Ligi maçlarında denenebilir.
Lübnan'ın güneyindeki Nabatieh kasabasında bir araca düzenlenen dron saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. Hizbullah komutanı Abbas el Dabs'ın da saldırıda can verdi.
AK Parti ile ittifakta anlaşamayıp İstanbul, Ankara ve İzmir'de kendi adaylarını çıkaracağını duyuran Yeniden Refah Partisi'nden sürpriz bir hamle daha geldi. Partinin İBB Başkan adaylığı için Metin Külünk'e teklif götürdüğü ortaya çıktı. Murat Kurum'un İstanbul adaylığı açıklanmadan önce AK Parti'ye aday adaylığı başvurusu yapan Külünk Yeniden Refah'ın teklifini reddetti.
Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaştığı maçta Eryaman Stadyumu'nun zeminindeki bozukluklar büyük tepki çekti. Zemindeki bozukluklara dikkat çeken futbolseverler "Patates tarlası" şeklinde yorum yaptı.
Son Dakika › Politika › Bakan Güler, Somali Savunma Bakanı Nur'u askeri törenle karşıladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?