Bakan Güler Suriyelilerin ülkelerine dönüşünün henüz istenilen seviyede olmadığını söyledi - Son Dakika
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Politika

Bakan Güler Suriyelilerin ülkelerine dönüşünün henüz istenilen seviyede olmadığını söyledi

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TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin ülkelerine dönüşlerinin henüz istenilen seviyede olmadığını söyledi.

20.12.2024 00:34
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TBMM Genel Kurulu'nda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Güler, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin gelen soruya verdiği yanıtta "Suriye'deki gelişmeleri yakınen takip ediyoruz. Yeni yönetim, devamlı açıkladığı olumlu mesajlarla kendisinin dünyayla ilişki kurması açısından çok önemli adımlar atıyor. AB, İngiltere, Fransa, İtalya, ABD'yle direkt ilişkileri kurmaya başladılar. Bunlar, yeni yönetimin lehine olan gelişmeler. Ayrıca, Suriye içerisinde de topluma verdikleri olumlu mesajlarla da halkla beraber çalışmaya başladığını ve devam edeceğini de açıkça ifade ediyorlar" dedi.

"İSTEDİĞİMİZ SEVİYEDE DEĞİL"

Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin ülkelerine dönüşlerine ilişkin de konuşan Güler, "Ülkemizde yaşayan Suriyeli vatandaşlar da kendilerine açılan yeni kapılar da dahil olmak üzere çıkışla ilgili faaliyetlerini sürdürmeye başlamışlardır. Henüz arzu edilen seviyede olmasa da yapılacak düzenlemeler sayesinde Suriyeli vatandaşlarımızın güvenli ve onurlu bir şekilde kendi topraklarına kavuşacağını düşünüyoruz" sözlerini sarf etti.

"ZARAR VERMEDEN AYRILACAKLARINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Güler öte yandan "Suriye'de şu anda Ayn El-Arab bölgesinde YPG/ PKK elemanları bölgeden çıkmama konusunda direniyorlar, Haseke bölgesinde bir eylemde bulundular. Yeni yönetim özellikle Rakka ve Tapka'yı terk etmeleri konusunda kendilerine telkinlerde bulunuyor. Kendi aralarında bu anlaşmaları yapabileceklerini düşünüyoruz. Ayn El-Arab ve Sırrın'da ağır silahları dahil bırakarak, yönetime teslim ederek buralardan çıkmasını ve oradaki vatandaşları rahatsız etmeden, onların daha büyük çatışmalarla zarar vermeden buradan ayrılacaklarını düşünüyoruz" diye konuştu.

Bakan Güler Suriyelilerin ülkelerine dönüşünün henüz istenilen seviyede olmadığını söyledi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Politika Bakan Güler Suriyelilerin ülkelerine dönüşünün henüz istenilen seviyede olmadığını söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Cihan Kışla:
    Hiç biride gitmem diyor etraftaki lerin oraya cahil Akp lileri gönderin yaşasınn orda tam destekleriz. 68 36 Yanıtla
    GARİP DERVİŞ:
    CHP'li leri gönderin ülke bi nefes alsın. 48 64
    Ogulcan Kayhan:
    babandan başlayalım ozaman 17 34
  • İbrahim Kocapınar:
    adamlar burda yeni düzen kurdular ve ülkelerinden daha güzel bir yerdeler. neden dönsünlerki…! 75 6 Yanıtla
    Abuzer Kadayıf:
    Peki ülkemiz Türkiye bu kadar güzel ise neden her defasında ülkemizi kötülüyorsunuz lütfen çelişki ye düşmeyelim her zaman aynı düşüncenizi tek çizgi de devam ettirelim zik zaksız 29 24
    Trgtyldz:
    kadayıf insanlar ülkesinden değil hükümetten şikayetçi. hükümet ülke olmuyor biraz eğitim gördüysen . hükümeti devleti ayırırsın herhalde 27 9
    res:
    Kadayıf ülkelerine göre güzel yerdeler, sen muhalefet okurken yuvarlama 10 9
  • O bir Karşıyakalı:
    kimsenin gittiği yok.Gidenler malına mülküne bakıp geri dönecekler.Attan inip niye eşşeğe binsinler..Suriye ancak Türkiye'den daha refah olursa giderler malum hainlik nankörlük bunların lugatinda var .Öyle bişey olmayacagina göre kimse ümitlenmesin 71 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SAKAMİSİNİZ HIC BIRI GITMEZ, O GITTI DEDIKLERINIZ KONTROL ETMEYE GIDIYOR 67 3 Yanıtla
  • Osman A:
    Giderlermi,buradaki rahatlığı nerde bulacaklar.Artık savaş vs yok.Deport edip şutlayın.Yeter ya artık,evli evine köylü köyüne. 52 1 Yanıtla
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