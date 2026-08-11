Bakan Güler: Terörsüz Türkiye için tarihi adım atıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'la milletimizin arzu ettiği 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmaya yönelik tarihi bir adım atılmıştır. Bu yasayla terör belasından tamamıyla kurtulmayı yüzyıllara dayalı kardeşliğimizi tahkim etmeyi ve ülkemizin her alanda önünü açmayı hedefliyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bartın Valiliği ve Ak Parti İl Teşkilatı ziyaretlerinin ardından kent merkezindeki esnafları gezerek sohbet etti. Ardından AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Bakan Güler, konuşması sırasında salondaki ekrandan komanda klibini izletti. Klipte, komandoların dosta güven, düşmana korku salan görüntüleri salondakiler tarafından büyük alkış aldı.

Bakan Güler, yaptığı açıklamada, "Sizlerin de yakından takip ettiği üzere bölgemizde ve dünyada güvenlik dengelerinin hızla değiştiği krizlerin ve belirsizliklerin arttığı hatta savaşların vuku bulduğu kritik bir dönemden geçiyoruz. Böylesine hassas bir ortamda Türkiye; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğü etkin diplomasisi güçlü devlet yapısı kahraman ordusunun üstün kabiliyetleri ve sürekli gelişen yerli-milli savunma sanayisi sayesinde uluslararası arenada en önemli aktörlerden biri haline gelmiştir. Pek çok ülke de ülkemizin ulaştığı bu seviyeyi gıptayla takip etmektedir. En son Mekke'de imzaladığımız Ortak Savunma Anlaşması da ülkemizin uluslararası arenadaki etkisini ve geliştirdiği güçlü iş birliklerini açık bir şekilde göstermiştir. Birbirinden kritik geniş imkan ve kabiliyetlere sahip olan ve kolektif caydırıcılığı benimseyen üç kardeş ve dost ülkenin ortaya koyduğu bu güçlü iradenin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Türkiye'de AK Parti iktidarı döneminde yapılan yatırımlar ve kalkınma hamleleri ile ilgili de video izleten Milli Savunma Bakanı Güler, "Birbirinden kritik bu yatırımlardan aldığımız güç ve ilhamla nihai hedefimiz; Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda şehirlerimizi her alanda daha ileriye taşımak daha güçlü bir Bartın ve daha güçlü bir Türkiye inşa etmektir. Bu noktada terörü tamamıyla sonlandırmayı iç cephemizi tahkim ederek bin yıllık kardeşliğimiz daha da güçlendirmeyi öncelikli görüyoruz" ifadelerini kullandı

"Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaya yönelik tarihi bir adım atılmıştır"

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun ile ilgili değerlendirmede bulunan Güler, "Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde yürütülen 'Terörsüz Türkiye' süreci tarihi bir dönüm noktası niteliğindedir. Şüphesiz bu sürecin temelinde aziz şehitlerimizin fedakarlıkları kahraman gazilerimizin cesareti Mehmetçiğimizin kararlılığı güvenlik güçlerimizin gayretleri ve aziz milletimizin desteği bulunmaktadır. Terörsüz Türkiye; güvenlik alanındaki kazanımlarımızı kalıcı kılmanın yanı sıra şehirlerimizin kalkınmasına vatandaşlarımızın refahının artmasına ve kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasına da önemli katkılar sağlayacaktır. Bu çerçevede Bakanlık olarak gelişmeleri ilgili kurum ve kuruluşlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz de süreçle ilgili kapsamlı çalışmalarını titizlikle yürütmüştür. Bu çalışmaların sonucunda Gazi Meclisimizin dün akşam ezici bir çoğunlukla kabul ettiği Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanunla milletimizin arzu ettiği Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaya yönelik tarihi bir adım atılmıştır. Bu yasayla terör belasından tamamıyla kurtulmayı yüzyıllara dayalı kardeşliğimizi tahkim etmeyi ve ülkemizin her alanda önünü açmayı hedefliyoruz. İçeride toplumsal barış ve huzurunu kalıcı hale getiren bir Türkiye elbette ki uluslararası alandaki güçlü etkisini daha da artıracak ve milletimize ve umudunu Türkiye'ye bağlamış mazlumlara nice gururla yaşatacaktır" diye konuştu.

Toplantıya Bakan Güler'in yanı sıra AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan ve partililer katıldı.