Bakan Güler, Türkmenistan Savunma Bakanı Gündogdıyev ile bir araya geldi
ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkmenistan Savunma Bakanı Korgeneral Begenç Gündogdıyev ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Türkmenistan Savunma Bakanı Korgeneral Begenç Gündogdıyev'i Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından Gündogdıyev, onur kıtasını selamladı. Resmi törenin ardından iki bakan basına kapalı olarak görüştü.
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