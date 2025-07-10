Bakan Güler, Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu Toplantısına Katıldı

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu tarafından gerçekleştirilen video telekonferans toplantısına katıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakanlık karargahından çevrim içi bağlantıyla Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu tarafından gerçekleştirilen video telekonferans toplantısına katıldı" denildi.
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