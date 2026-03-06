Bakan Gürlek: "Şehitlerimiz bu milletin istiklalinin mühürleridir, gazilerimiz ise fedakarlığın yaşayan nişaneleridir"

Sakarya'da şehit yakınları, gazi ve gazi aileleriyle iftar sofrasında buluşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Şehitlerimiz bu milletin istiklalinin mühürleridir. Gazilerimiz ise fedakarlığın, cesaretin yaşayan nişaneleridir. Sizler fedakarlık gösterdiğiniz için biz bugün buradayız, rahat bir şekilde iftar sofralarında bir araya geliyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, MHP ve AK Parti il başkanlıklarını ziyaret ettikten sonra Türkiye'nin 225 kilometre hıza sahip ilk milli elektrikli hızlı treninin raylara inişi ve yol testlerine başlama törenine katıldı. Bakan Gürlek törenin ardından Serdivan ilçesinde bir düğün salonunda şehit yakınları, gazi ve gazi aileleriyle iftar sofrasında buluştu. İftar öncesinde konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Güzellikler içinde bir ramazan geçiriyoruz, ülkemiz, şehrimiz çok güzel. Her an yeni güzelliklere imza atıyoruz Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ve birçok yenilikleri, güzellikleri hep birlikte yaşıyoruz. Bütün bu güzellikleri yok etmek isteyen güruhlar da var. Onlarla mücadele, onlara karşı koyma hepimizin görevi, şehit ve gazilerimiz bu anlamda bedel ödeyen kişiler. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Şehitlerimizi rahmet yad ederken yakınlarına ve gazilerimize hürmetlerimizi arz ediyoruz" dedi.

"Şehitlerimiz bu milletin istiklalinin mühürleridir"

İftar programında konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Ramazan-ı Şerif'in huzurunda sizlerle birlikte bir araya gelmenin onurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Öncelikli olarak sizinle aynı sofrayı paylaştığım için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Kahraman gazilerimize milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum, sağlık ve afiyet diliyorum. Bugün Sakarya ziyareti öğle vakitlerinde başladı. Önce adliyemizi ziyaret ettik, daha sonra Valimizi ziyaret ettik, Ulaştırma Bakanlığımızın gerçekten yerli ve milli projesi hızlı tren projesine katılmak bize nasip oldu. Sakarya huzurun, kardeşliğin şehri. Bu şehirde yaşadığınız için, kardeşçe huzur içinde yaşadığınız için şanslısınız. Ben size, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehitlerimiz bu milletin istiklalinin mühürleridir. Gazilerimiz ise fedakarlığın, cesaretin yaşayan nişaneleridir. Siz kıymetli şehit ailelerimiz ve gazilerimiz milletimizin baş tacısınız. Sizler fedakarlık gösterdiğiniz için biz bugün buradayız, rahat bir şekilde iftar sofralarında bir araya geliyoruz. Burada kurduğumuz iftar sofrası yalnızca bir yemek sofrası değil, aynı zamanda dayanışmanın, kardeşliğin, vefanın, birlikteliğin sofrası" diye konuştu. - SAKARYA