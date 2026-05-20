Bakan Gürlek: Bütüncül mücadele kararlılıkla sürecek
Bakan Gürlek: Bütüncül mücadele kararlılıkla sürecek

20.05.2026 09:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van'daki uyuşturucu ve Tarsus'taki yasa dışı bahis operasyonlarına dair açıklama yaptı. Suç örgütlerinin finans kaynakları ve dijital ağlarına eş zamanlı müdahale edildiğini belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van merkezli uyuşturucu operasyonu ile Tarsus merkezli yasa dışı bahis operasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Suç örgütlerinin finans kaynaklarına, saha yapılanmalarına ve dijital ağlarına eş zamanlı müdahale eden bütüncül mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Narkokapan Van" operasyonuna ilişkin bilgi verdi. Gürlek, emniyet teşkilatı ve ilgili birimlerin çalışmaları sonucu 11 ilde 102 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, operasyonun uyuşturucu ile mücadelede devletin kararlı iradesini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uyuşturucu ve suç gelirleriyle mücadele konusundaki talimatları doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydeden Gürlek, gençleri hedef alan uyuşturucu tacirlerine ve suçtan beslenen yapılara karşı adli ve idari tüm mekanizmaların eş güdüm içinde işletildiğini aktardı.

Bakan Gürlek, açıklamasında Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis operasyonuna da değinerek, yaklaşık 26,4 milyar TL işlem hacmine ulaştığı belirlenen organize suç ağına yönelik operasyonda suçtan elde edilen yüksek değerli taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konulduğunu ve suç şebekesinin çökertildiğini bildirdi.

Her iki operasyonun da devletin suç örgütlerinin finans kaynakları, saha yapılanmaları ve dijital ağlarına yönelik bütüncül mücadele yürüttüğünü gösterdiğini ifade eden Gürlek, Adalet ve İçişleri bakanlıkları başta olmak üzere tüm kurumların ortak iradeyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Gürlek, operasyonları koordine eden Van ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Van ve Mersin il emniyet müdürlükleri ve görev alan tüm kamu görevlilerini tebrik etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Son Dakika

