Bakan Gürlek'ten Taziye Mesajı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Şile'de hayatını kaybeden hakim ve savcı yardımcısı Yusuf Aslan için taziye mesajı yayımladı.

Gürlek, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, "Kayseri'de hakim ve savcı yardımcısı olarak görev yapan kıymetli meslektaşımız Yusuf Aslan'ın, Şile'de meydana gelen elim hadise sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.