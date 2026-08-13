Bakan Gürlek Trabzon'da Partililerle Buluştu
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon'da ziyaretler ve toplantılar gerçekleştirdi.
BAKAN GÜRLEK, PARTİLİLERLE BULUŞTU
Adalet Bakanı Akın Gürlek, valilik ziyaretinin ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Adalet Sarayı'na ziyarette bulundu. AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Bakan Gürlek, daha sonra AK Parti İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı, partililerle bir araya geldi.
Bakan Gürlek, akşam saatlerinde AK Parti Trabzon İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek 25'inci yıl vefa yemeğine katılacak.
Kaynak: DHA
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