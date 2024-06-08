Bakan Hakan Fidan, Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi Toplantısı için Katar'a gidiyor

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın yarın Doha'da düzenlenecek Türkiye- Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları 6'ncı Toplantısı'na katılmak üzere Katar'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 9 Haziran 2024 tarihinde Doha'da düzenlenecek KİK Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları 6'ncı Toplantısı'na katılmak üzere Katar'ı ziyaret edecektir. Toplantıda, KİK üyesi ülkelerle gelişen ilişkilerimiz ve KİK'le kurumsal iş birliğimizin yanı sıra Gazze başta olmak üzere bölgemizdeki gelişmeler ele alınacaktır. Toplantı vesilesiyle Sayın Bakanımızın muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülmektedir" denildi.