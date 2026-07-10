Bakan Işıkhan: NATO Zirvesi Türkiye'nin Kararlı Mücadelesinin Beyanı - Son Dakika
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Bakan Işıkhan: NATO Zirvesi Türkiye'nin Kararlı Mücadelesinin Beyanı

Bakan Işıkhan: NATO Zirvesi Türkiye\'nin Kararlı Mücadelesinin Beyanı
10.07.2026 13:34
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 36. NATO Zirvesi'nin Türkiye’nin küresel gücünü ve diplomatik kabiliyetini gösterdiğini belirtti. Malatya’da konuşan Işıkhan, zirvenin Türkiye’nin kalkınma ve liderlik yolundaki kararlılığını yansıttığını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "36. NATO Zirvesi, Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin, dünyadaki gelişmelere yön verme hususundaki kararlı mücadelesinin açık bir beyanıdır." dedi.

Bakan Işıkhan, Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, Malatya'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Yoğun bir haftayı geride bıraktıklarını aktaran Işıkhan, şöyle konuştu:

"Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Hafta boyunca, devlet ve hükümet başkanları, binlerce bakan, parlamento üyesi, diplomat, askeri bürokrasi ve zirveyi takip etmek üzere dünyanın dört bir yanından gelen medya mensupları Ankara'daydı. Güvenlikten ticarete, çalışma hayatından, ekonomik ilişkilere kadar pek çok konu bu zirve kapsamındaki toplantılarda ve görüşmelerde ele alındı. Gerek ülkemiz gerekse ittifak üyeleri adına kritik kararlar alınarak, önemli anlaşmalara imzalar atıldı. Biz de bu süreçte hem müttefik ülke liderlerini karşıladık, hem de mevkidaşlarımızla devletlerimiz adına önemli görüşmeler gerçekleştirdik."

Türkiye'nin küresel alandaki konumu adına önemli organizasyonu devlete yakışır şekilde ev sahipliği yaptıklarını anlatan Işıkhan, organizasyonun Türkiye'nin küresel sahnedeki itibarının ve gücünün de bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Bakan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Hafta boyunca dünya medyası, Türkiye'nin, ulaşımdan, karşılama törenlerinden, misafirlerine sunduğu ikramlarından tutun, masada dünyanın en güçlü ülkelerine dahi diplomatik konularda sözünü nasıl dinlettiğine kadar uzanan güç gösterisini konuştu. Bu vesileyle dünya bir kez daha, Türkiye'nin kadim devlet geleneğinden gelen diplomatik iletişim kabiliyetine, kapsayıcı yönetim anlayışına ve gerçek bir liderlik şuuruna şahit oldu.

Bugün hem masada hem de sahada rota çizen, bölgesine de dünyaya da liderlik eden güçlü bir Türkiye var. 36. NATO Zirvesi Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin, dünyadaki gelişmelere yön verme hususundaki kararlı mücadelesinin açık bir beyanıdır."

Malatya'da yerel yönetimlerin önemli çalışmalar yaptığını belirten Işıkhan, emeği geçenlere teşekkür etti.

Malatya'nın yerel kalkınmanın dinamiklerini bilen bir şehir olduğunu söyleyen Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda Malatya, merhum Turgut Özal gibi bu ülkenin yerli ve milli akıllarını, ferasetli liderlerini yetiştirmiş şehirlerinden birisidir. Her zaman ve her şartta liderimize ve davamıza gönülden bağlı teşkilatlarımızın yoğun çalışmaları sayesinde Malatya, saygıdeğer Cumhurbaşkanımızı her zaman zaferlerle buluşturdu.

Bizler bu kadim toprakların insanları olarak, ülkemizin 81 vilayetine örnek olacak bir azmi sergilemeliyiz. Ümide, dirliğe ve birliğe öncülük etmeliyiz. Bu liderliği, inşallah her alanda göstermeye devam edeceğiz. Suyu sert, insanı mert Malatya'yı yatırımlarla büyütmeye, her bir ilçesini tam manasıyla ayağa kaldırmaya devam edeceğiz. Asrın afetini asrın dayanışmasına çeviren beraberlik ruhumuzla inşallah, Malatya'mızın çalışma hayatını güçlendirecek, kadın, genç, engelli vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm kardeşlerimize AŞ ve iş olacak daha fazla projeyi hayata geçireceğiz."

Programa, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Bakan Işıkhan: NATO Zirvesi Türkiye'nin Kararlı Mücadelesinin Beyanı - Son Dakika

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