Bakan Işıkhan: "Aydın'ın gücüne güç katacak her projeye destek vermeye devam edeceğiz" - Son Dakika
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Politika

Bakan Işıkhan: "Aydın'ın gücüne güç katacak her projeye destek vermeye devam edeceğiz"

Bakan Işıkhan: "Aydın\'ın gücüne güç katacak her projeye destek vermeye devam edeceğiz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aydın'da kayıtlı iş gücünü 2024 yılında 81 bin 64'e çıkardıklarını ifade ederek, "Aydın'ın gücüne güç katacak her projeye destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

15.03.2025 18:46
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aydın'da kayıtlı iş gücünü 2024 yılında 81 bin 64'e çıkardıklarını ifade ederek, "Aydın'ın gücüne güç katacak her projeye destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları kapsamında Aydınlı iş insanları ile bir araya geldi. Toplantı kapsamında Aydın'daki yatırımlar ve istihdam projelerine yönelik konuşan Bakan Işıkhan, Aydın'da kayıtlı iş gücü sayısını 2024 yılında 81 bin 64'e çıkardıklarını ifade ederek, "Aydın'ın gücüne güç katacak her projeye destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

"Aydın, tarım-gıda sanayisinde bir marka şehir haline gelmelidir"

Aydın'ın, tarihi boyunca ticaret, tarım ve sanayinin önemli merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Bakan Işıkhan, "Bereketli toprakları, girişimci insanları ve dinamik iş gücü ile Türkiye ekonomisine büyük katkılar sunan bu güzide şehrimiz, bugün de aynı kararlılıkla üretmeye, büyümeye ve istihdam oluşturmaya devam etmektedir. Bizler de yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme modelimizi Aydın'da daha da güçlendirmek için çalışıyoruz. 2024 yılı itibariyle Aydın'da kayıtlı işgücü sayımız 81 bin 64'e, kayıtlı iş arayan sayımız 30 bin 979'a ulaştı. 2023 yılı ile kıyasladığımızda iş arayan sayısında bir miktar azalma görmekteyiz. Açık iş sayımız 40 bin 134'tür. Bu yıl Aydın'da 26 bin 453 vatandaşımızı işe yerleştirdik. Özellikle kadın istihdamına büyük önem veriyor, kadınlarımızın ekonomiye daha fazla katkı sunmaları için projeler geliştiriyoruz. 2024 yılı itibarıyla 12 bin 209 kadınımız iş hayatına kazandırıldı. Gençlerimiz için de özel projeler yürütüyoruz. 2024'te 9 bin 906 gencimizi istihdama dahil ettik. Ayrıca engelli vatandaşlarımızın çalışma hayatına katılımını teşvik etmek amacıyla 693 engelli kardeşimiz işe yerleştirildi. Aydın'ın yatırım potansiyelini artırmak için teşvik politikalarımızı sürekli güncelliyoruz. 2024 yılı itibarıyla teşviklerden yararlanan işyeri sayımız önemli bir seviyeye ulaştı. Aydın'ı sanayi ve ticaret açısından daha rekabetçi hale getirmek için sanayi bölgelerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Aydın'ın özellikle tarım ve gıda sanayinde sahip olduğu potansiyeli daha da büyütmek için desteklerimizi artırıyoruz. İncir, zeytin ve pamuk üretiminde lider olan Aydın, tarım-gıda sanayisinde bir marka şehir haline gelmelidir. Tarımsal üretimimizi sanayiyle buluşturacak katma değerli projeleri teşvik edeceğiz" dedi.

"Aydın, bu vizyonun önemli bir parçasıdır"

Aydın'ın en fazla ihtiyaç duyduğu meslekler arasında gıda sanayi, turizm sektörü, tarımsal üretim ve teknoloji odaklı sektörlerin öne çıktığını sözlerine ekleyen Bakan Işıkhan, "Bu alanlardaki istihdamı artırmak için mesleki eğitim programlarımızı genişletiyoruz. İş dünyamızın ihtiyacı olan nitelikli iş gücünü yetiştirmek adına İşbaşı Eğitim Programları (İEP) ve Mesleki Eğitim Kursları (MEK) kapsamında daha fazla insana ulaşacağız. İş insanlarımızla doğrudan iletişim kurmak, sahadaki beklenti ve talepleri bizzat dinlemek, bizim için çok önemli. Bu kapsamda 2024 yılı itibarıyla Aydın'da 11 bin 934 işyerini ziyaret ettik. İş dünyamızın önünü açacak her türlü destek mekanizmasını güçlendirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi her alanda daha güçlü, daha müreffeh hale getirmek için çalışıyoruz. Aydın, bu vizyonun önemli bir parçasıdır. Sanayi ve ticaret açısından daha rekabetçi hale gelmek için hep birlikte hareket edeceğiz. Aydın'ın gücüne güç katacak her projeye destek vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Vedat Işıkhan, Vedat Işıkhan, Politika, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Işıkhan: 'Aydın'ın gücüne güç katacak her projeye destek vermeye devam edeceğiz' - Son Dakika

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