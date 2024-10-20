Bakan Işıkhan\'dan CHP\'ye Sert Eleştiriler

Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "CHP, yıllarca bu bölgeyi adeta yok saydı, görmezden geldi. Cumhuriyeti kurduğunu iddia eden bu parti Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında bu toprakları ziyaret etmek aklına gelmiş. Şimdi de siyasi propaganda yapmak için gelecekler sonra da gidecekler. Anlayacağınız turistik bir seyahat yapacaklar" dedi.

Bakan Işıkhan, AK Parti Diyarbakır Yenişehir İlçe Başkanlığı'nın bir salonda yaptığı 6. Olağan Kongresi'ne katıldı. Işıkhan burada yaptığı konuşmada, AK Parti Yenişehir 6. Olağan İlçe Kongresini gerçekleştirmek üzere bir arada olduklarını, kongrenin başta ilçe olmak üzere tüm il ve ilçe teşkilatları için hayırlı olmasını dilediğini söyledi.

Kongrelerin kendileri için tazelenme, güçlenme ve ahdini yenileme dönemleri olduğunu belirten Bakan Işıkhan, bu yenilenme sürecinin hem şehir hem de ilçelere daha büyük bir azim ve heyecan kazandıracağına inandığını kaydetti.

"Diyarbakır, bizim için sadece Türkiye'nin bir şehri değil, medeniyetimizin, kardeşliğimizin, birliğimizin en önemli sembollerinden biridir" diye konuşan Işıkhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz gün bir genel başkan 'Diyarbakır'a gideceğiz, Batman'a gideceğiz, Mardin'e gideceğiz' diye meclisten bir çıkış yaptı. Yaptığı açıklamanın sözü de fecaat, özü de fecaat. Niye fecaat biliyor musunuz? Biz AK Parti olarak kurulduğumuz günden beri buradayız; bu topraklardayız. Hamuru bu topraklarda, bu millet tarafından yoğrulmuş bir partiyiz. Oysa CHP, yıllarca bu bölgeyi adeta yok saydı, görmezden geldi. Cumhuriyeti kurduğunu iddia eden bu parti Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında bu toprakları ziyaret etmek aklına gelmiş. Şimdi de siyasi propaganda yapmak için gelecekler sonra da gidecekler. Anlayacağınız turistik bir seyahat yapacaklar. Diyarbakır'ın herhangi bir derdine derman olmayacaklar. Belediyelerde işten atılan, ekmeğinden edilen işçileri konuşmayacaklar."

Dün bu toprakların adını bile anmayanların, bugün buraya gelmelerinin bir siyasi manevra olmaktan öteye gitmeyeceğini söyleyen Işıkhan, "CHP'nin geçmişinde ve siyaset anlayışında Güneydoğu Anadolu'nun, Diyarbakır'ın, bu toprakların ne zaman bir öncelik taşıdığı görülmüştür? Hiçbir zaman. Yarın buraya geldiklerinde; Diyarbakır'ın yaşadığı değişimi ve dönüşümü anlayabilecekler mi? Elbette hayır. Diyarbakır'ın dönüşümünü anlamak için öncesini de bilmek lazım. Gelecekler; bilmeden, anlamadan, görmeden konuşup gidecekler. Oysa; Diyarbakır'ı anlamak, bölgemizi anlamak; buradaki sorunları çözmek kolay değil. Ancak biz bunu başardık. Terörle mücadelede attığımız kararlı adımlar, bölgeye getirdiğimiz yatırımlar ve istihdam projeleri, sadece Diyarbakır'ın değil, tüm Güneydoğu Anadolu'nun geleceğini güvence altına aldı" ifadelerini kullandı.

Tek adayla seçime gidilen kongrede ise mevcut başkan Ender Karahan, yeniden seçildi. - DİYARBAKIR