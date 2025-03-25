Bakan Işıkhan'dan Gösterilerle İlgili Sert Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, " İstanbul'da yaşanan gösterilerde ahlak yoksunu provokatör bir grubun Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yönelik hakaretlerini en şiddetli şekilde kınıyorum. Hakaret asla ama asla bir hak, özgürlük değildir" dedi.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İstanbul'da yaşanan gösterilerde ahlak yoksunu provokatör bir grubun Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yönelik hakaretlerini en şiddetli şekilde kınıyorum. Hakaret asla ama asla bir hak, özgürlük değildir. Sadece yakıp yıkmayı bilen marjinal grupların polisimize, kamu malına, milletimizin değerlerine sürdürdüğü saldırıları yok sayamayız" ifadelerini kullandı.

Kin ve düşmanlıktan beslenenlere "artık yeter" diyen Işıkhan, "Kin ve düşmanlıktan beslenen, gençlerimizi kışkırtan, şiddeti öven ve destekleyen kesimlere sesleniyoruz, artık yeter. Sayın Cumhurbaşkanımıza, kıymetli ailesine, güvenlik güçlerimize, milletimize karşı yaptığınız bu seviyesizlikleri asla kabul etmiyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA