Bakan Işıkhan'dan İşçilerle İftar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Işıkhan'dan İşçilerle İftar

Bakan Işıkhan\'dan İşçilerle İftar
19.02.2026 21:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma Bakanı Işıkhan, otobüs fabrikasında işçilerle oruç açtı ve Ramazan mesajı verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk iftarını otobüs üretilen fabrikadaki işçilerle yaptı.

Işıkhan, dünyaca ünlü otomotiv ve makine imalat şirketinin Akyurt ilçesinde bulunan otobüs üretim fabrikasına ziyarette bulundu.

Fabrika hakkında yetkililerden bilgi alan Işıkhan, iftar saatine yakın işçilerle sıraya girerek yemeğini aldı. Bakan Işıkhan, akşam ezanının okunmasıyla orucunu açtı.

İftarın ardından fabrika yetkilileriyle fabrikayı gezen Işıkhan, işçilerle sohbet etti, işlerinde kolaylık diledi.

Işıkhan, fabrikanın bölümlerini tek tek gezerek bir otobüsün üretim aşamaları hakkında bilgi aldı.

Üretim bandından inen bir otobüsün şoför koltuğuna da oturan Işıkhan, otobüsün kokpitini inceledi.

"Ramazanın hayır, huzur ve refah getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum"

Bakan Işıkhan, ziyaretine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların Ramazan-ı Şerifi'ni tebrik ederek, Allah'tan bayrama da kavuşturmasını diledi.

Türkiye Yüzyılı'nın üretim gücünü oluşturan işçilerle iftar yaptıklarını belirten Işıkhan, fabrikada yaklaşık 4 bin 700 işçinin çalıştığını ifade etti.

Işıkhan, fabrikanın, Türkiye'nin çok önemli otobüs üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Ramazanın rahmet, bereket ve mağfiret ayı olduğuna işaret eden Işıkhan, şunları kaydetti:

"Ramazanın başta ülkemiz olmak üzere İslam coğrafyasına ve diğer coğrafyalarda yaşayan mazlum kardeşlerimize hayır, huzur ve refah getirmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Ramazan boyunca Allah nasip ederse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak işçilerimizle bir arada olacağız. Oruçlarımızı, sahurlarımızı buna göre planlıyoruz. Çünkü bu bizim için inanılmaz bir enerji kaynağı. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na ulaşmak için fabrikalarımızı ziyaret ediyor, ihtiyaçlarını belirliyoruz. İşletme sahiplerinin sıkıntıları, gereksinimleri varsa bunları birebir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görüşüyorum, not alıyorum ve Kabinemizin diğer üyelerine iletiyorum. Hep birlikte bir ekibiz."

Fabrikada hem belediyelerin kullandığı hem de özel ulaşım firmalarına giden araçların üretildiğini ifade eden Işıkhan, işçileri tebrik etti.

Bakanlık olarak sendikalarla sosyal diyaloğa önem verdiklerini kaydeden Işıkhan, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ'ın da ziyarette yer aldığını bildirdi.

Işıkhan, ramazanda işçilerle iftar yapmak için gittikleri her ilde yine sendikalarla bir araya geleceklerini de ekledi.

Bakan Işıkhan'a ziyaretinde, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yunus Elitaş, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Samet Güneş eşlik etti.

Kaynak: AA

Vedat Işıkhan, Politika, İftar, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Işıkhan'dan İşçilerle İftar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 yıl sonra bir ilk ABD’den Türkiye’nin yanı başında tarihi adım 10 yıl sonra bir ilk! ABD'den Türkiye'nin yanı başında tarihi adım
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor
“100 milyonluk yarış atları kayıp“ iddiasına açıklama geldi "100 milyonluk yarış atları kayıp" iddiasına açıklama geldi
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı Kütahya'da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı
Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz
Arap dünyası şokta Pedofil milyarder onu yanından hiç ayırmamış Arap dünyası şokta! Pedofil milyarder onu yanından hiç ayırmamış
Olay görüntü Ünlü oyuncu çıkan kavgada ağır şekilde darbedildi Olay görüntü! Ünlü oyuncu çıkan kavgada ağır şekilde darbedildi

22:34
Turu mucizelere bıraktık Fenerbahçe, Nottingham Forest’a farklı kaybetti
Turu mucizelere bıraktık! Fenerbahçe, Nottingham Forest'a farklı kaybetti
21:43
Fenerbahçe’nin Nottingham Forest karşısındaki penaltısı güme gitti
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest karşısındaki penaltısı güme gitti
21:17
Oyuna devam edemedi Fenerbahçe’ye yıldız isminden kötü haber
Oyuna devam edemedi! Fenerbahçe'ye yıldız isminden kötü haber
20:35
Gazze’ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
20:12
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
19:45
Meloni’nin sözleri Macron’u küplere bindirdi: İşine bak
Meloni'nin sözleri Macron'u küplere bindirdi: İşine bak
19:20
Kurtlar Vadisi’nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra bir arada Son halleri ağızları açık bıraktı
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra bir arada! Son halleri ağızları açık bıraktı
19:02
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 23:29:41. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Işıkhan'dan İşçilerle İftar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.