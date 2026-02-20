Bakan Işıkhan, evlerine kavuşan depremzede ailenin iftar sofrasına konuk oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elazığ'daki programı kapsamında depremzede Yıldırım ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Elazığ'da, depremzede Yıldırım ailesiyle Ramazan sofrasında bir araya geldi. Ailenin evine konuk olan Bakan Işıkhan, iftarını depremzede aileyle birlikte açtı. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle yaşadıkları ev ağır hasar alan ve kura sonucunda Elazığ Aksaray TOKİ konutlarından hak sahipliği kazanan Seyran Yıldırım ile Murat Yıldırım çifti ve çocukları, yeni evlerinde ilk Ramazan heyecanını Bakan Işıkhan ile paylaştı. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı, dualar edildi. Yeni evlerinde ilk Ramazan heyecanını yaşayan Yıldırım ailesi, devletin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini ifade etti.

Bakan Işıkhan, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, depremzede vatandaşların her zaman yanında olduklarını vurguladı. Elazığ'daki temasları kapsamında aile ziyaretlerine önem verdiklerini kaydeden Işıkhan, devletin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Bakan Işıkhan'a, Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti İl Koordinatörü ve Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Solmanoğlu eşlik etti. - ELAZIĞ