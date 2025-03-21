Bakan Işıkhan: "İş Pozitif kapsamında 1 milyondan fazla kadının istihdama katılmasına aracılık ettik" - Son Dakika
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Politika

Bakan Işıkhan: "İş Pozitif kapsamında 1 milyondan fazla kadının istihdama katılmasına aracılık ettik"

Bakan Işıkhan: "İş Pozitif kapsamında 1 milyondan fazla kadının istihdama katılmasına aracılık ettik" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Beykoz'da düzenlenen Vefa İftarı programında yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle hayata geçirdiğimiz, İŞKUR Gençlik Programı'nın...

21.03.2025 22:25
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Bakan Işıkhan: "İş Pozitif kapsamında 1 milyondan fazla kadının istihdama katılmasına aracılık ettik"

İSTANBUL - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Beykoz'da düzenlenen Vefa İftarı programında yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle hayata geçirdiğimiz, İŞKUR Gençlik Programı'nın da dahil olmasıyla, İş Pozitif kapsamında 1 milyondan fazla kadının istihdama katılmasına aracılık ettik" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı tarafından Kavacık'ta düzenlenen "Vefa İftarı" programına katıldı. Bakan Işıkhan programda yaptığı konuşmada gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"1 milyondan fazla kadının istihdama katılmasına aracılık ettik"

Bakan Işıkhan, "Türkiye bugün sadece siyasi olarak değil, ekonomik anlamda da büyük bir dönüşüm yaşıyor. İşte rakamlar ortada. TÜİK tarafından açıklanan 2024 yılı İşgücü İstatistikleri, Türkiye'nin istihdamda ve iş gücüne katılımda tarihi zirveleri gördüğünü, işsizlikte ise son 12 yılın en düşük seviyesine ulaştığımızı ortaya koymakta. 2024 yılında işsizlik oranımız, bir önceki yıla göre 0,7 puan azalarak yüzde 8,7' olarak belirlendi. Böylelikle Orta Vadeli Programımızda öngördüğümüz yüzde 9,3'lük seviyenin de altına inerek güçlü ekonomik politikalarımızın somut sonuçlarını bir kez daha ortaya koyduk. İstihdam sayımız ise 988 bin kişi artarak; 32 milyon 620 bine yükseldi. İşgücümüz 837 bin kişi artarak; 35 milyon 733 bine ulaştı. İstihdam oranımız 1,2 puan artarak yüzde 49,5'e, iş gücüne katılım oranımız ise 0,9 puan artarak yüzde 54,2'ye çıktı. Kadınları iş gücüne kazandırma noktasında da büyük bir başarıya imza attık. Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle hayata geçirdiğimiz, İŞKUR Gençlik Programı'nın da dahil olmasıyla, İş Pozitif kapsamında 1 milyondan fazla kadının istihdama katılmasına aracılık ettik. 656 bin kadının doğrudan işe yerleştirilmesine aracılık ettik. 50 bin kadını, Kadın İstihdamı için Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP), İşbaşı Eğitim Programı ve Mesleki Eğitim Kursları ile destekledik. 110 bin kadını, Toplum Yararına Programlar aracılığıyla çalışma hayatına dahil ettik. 150 bin kadının, İşgücü Uyum Programı kapsamında mesleki beceriler kazanmasını sağladık. 46 bin kadını, İŞKUR Gençlik Programı ile çalışma hayatına hazırladık. Bu rakamlar, AK Parti olarak sosyal devlet anlayışımızın ve istihdamı önceleyen politikalarımızın bir göstergesidir. Kadınların iş gücüne katılımını artırarak ülkemizin ekonomik gücüne güç katmaya devam edeceğiz" dedi.

"Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi her alanda daha güçlü, daha müreffeh hale getirmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz"

"Bu mübarek Ramazan ayının ülkemize, milletimize, İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum" diyen Işıkhan, "Cenabı Allah birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi her alanda daha güçlü, daha müreffeh hale getirmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Güçlü Türkiye'nin bugünlerinde eli, emeği olan tüm teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı sunuyor, bu bereketli iftar sofralarımıza icabet ederek güzel atmosfere katkı sağlayan tüm Beykozlu ve İstanbullu hemşerilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum" diye konuştu.

Programa aynı zamanda AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, milletvekilleri ve AK Parti teşkilat mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Işıkhan: 'İş Pozitif kapsamında 1 milyondan fazla kadının istihdama katılmasına aracılık ettik' - Son Dakika

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