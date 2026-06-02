Bakan Işıkhan, İsviçre\'de Türk STK\'larıyla Buluştu

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsviçre'de Türk Sivil Toplum Kuruluşları'nın temsilcileriyle bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsviçre'de, Türk Sivil Toplum Kuruluşları'nın temsilcileriyle bir araya geldik. Vatandaşlarımızın sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda taleplerini değerlendirdik. Bakanlık olarak yurt dışındaki birimlerimiz ve personellerimizle üzerimize düşen her alanda görevlerimizi yerine getirmek için gayretle çalışıyoruz. Kıymetli ev sahiplikleri için Bern Büyükelçimiz Sayın Şebnem İncesu, Zürih Başkonsolosumuz Sayın Fazlı Çorman ve İsviçre Türk Toplumu (İTT) Genel Başkanı Sayın Suat Şahin'e teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.