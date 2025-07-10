Bakan Işıkhan: "Kanser hastalarımızı yalnız bırakmadık, 5 yeni akıllı ilaç geri ödeme listesine alındı" - Son Dakika
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Politika

Bakan Işıkhan: "Kanser hastalarımızı yalnız bırakmadık, 5 yeni akıllı ilaç geri ödeme listesine alındı"

Bakan Işıkhan: "Kanser hastalarımızı yalnız bırakmadık, 5 yeni akıllı ilaç geri ödeme listesine alındı"
10.07.2025 10:12
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kanser tedavisinde 5 yeni akıllı ilacın geri ödeme listesine alındığını belirterek, "Ödeme kapsamına alınan ilaçlar ile 25 farklı kanser ve alt türünde vatandaşlarımıza destek olacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kanser tedavisinde 5 yeni akıllı ilacın geri ödeme listesine alındığını belirterek, "Ödeme kapsamına alınan ilaçlar ile 25 farklı kanser ve alt türünde vatandaşlarımıza destek olacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nın ardından kamuoyuna duyurduğu kanser ilaçlarının geri ödeme listesine alınmasının detaylarını paylaştı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) geri ödeme listesine 5 yeni akıllı kanser ilacının eklendiğini belirten Işıkhan, bu düzenlemenin yaklaşık 48 bin kanser hastası için umut ışığı olacağının altını çizdi.

"Yeni ilaçlar 25 kanser türüne karşı savaşacak"

Vücudun bağışıklık sistemini devreye sokarak etkili olan 5 ilacın artık SGK tarafından karşılanacağı bilgisini paylaşan Bakan Işıkhan, "Bu ilaçlar, özellikle erişimi zor ve maliyetli olduğu için pek çok hasta için büyük önem taşıyordu. Şimdi bu yük vatandaşımızın omuzlarından kalkıyor. Ödeme kapsamına alınan ilaçlar ile akciğer kanseri, meme kanseri, baş-boyun kanserinin bazı türlerinde, karaciğer kanserinin belli türlerinde, safra yolu kanseri tedavisinde, deri, böbrek, bağırsak, mide kanseri ile lenfoma hastalığı gibi 25 farklı kanser ve alt türünde vatandaşlarımıza destek olacağız. Ayrıca kistik fibrozis hastası 2 yaş ve üzeri çocuklar için erken evrede etkili olan yeni bir ilacı da geri ödeme kapsamına aldık. Bu yeni nesil ilaç sayesinde çocuklarımızda hastalığa bağlı şikayetler ortaya çıkmadan önce kontrol sağlanabilecek" şeklinde konuştu.

"Geri ödeme listesindeki kanser ilacı sayısı 784'e çıktı"

Bu düzenlemeyle birlikte SGK'nın geri ödeme listesindeki kanser ilacı sayısının 784'e yükseldiği bilgisini paylaşan Işıkhan, "Geri ödeme listesine alınan bu ilaçlarla sadece tedaviye erişimi kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda vatandaşlarımızın umutlarına da sahip çıkıyoruz. Her bir düzenleme, doğrudan vatandaşın hayatına dokunan bir adım" açıklamasında bulundu.

"Son iki yılda 867 ilaç kapsama alındı"

SGK yalnızca kanser ilaçlarıyla sınırlı kalmayarak, birçok hastalık için yeni ilaçları da geri ödeme kapsamına aldı. Son iki yılda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK'nın emekleri ile toplam 867 ilacı geri ödeme kapsamına aldıklarını vurgulayan Işıkhan, "Bunların 134'ü kanser ilaçları. Ayrıca diyabet, MS, SMA, kalp-damar hastalıkları, KOAH, böbrek yetmezliği gibi çok sayıda alanda kullanılan ilaçlar da artık SGK tarafından karşılanıyor" dedi.

"Her adım sosyal devlet anlayışıyla atılıyor"

Bakan Işıkhan, "Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak vatandaşlarımızın sağlık hakkına erişimini önceleyen politikalar üretmeye devam edeceğiz. Kanserle savaşan her bir vatandaşımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. İnanıyorum ki bu ilaçlar birçok hastamız için bir dönüm noktası olacak. Şifa olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Vedat Işıkhan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Işıkhan: 'Kanser hastalarımızı yalnız bırakmadık, 5 yeni akıllı ilaç geri ödeme listesine alındı' - Son Dakika

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