Bakan Işıkhan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Bakan Işıkhan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ı Ziyaret Etti

Bakan Işıkhan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç\'ı Ziyaret Etti
25.05.2025 16:40  Güncelleme: 16:42
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Kayseri'de 38'inci İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kutlamaları için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Işıkhan, Kayseri'nin sanayi ve ticaret merkezlerinden biri olduğunu vurguladı ve istihdam müjdesi verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

38'inci İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kutlamalarını Kayseri'den başlatmak üzere şehre gelen Bakan Işıkhan'ı Başkan Büyükkılıç, belediye başkanlık girişinde çiçeklerle karşıladı.

Bakan Işıkhan'dan Ahi Evran'ın Kenti Nitelemesi

Kayseri'de bulunmaktan ve Başkan Büyükkılıç ile Kayserililerin samimi, güler yüzlü misafirperverliklerinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek teşekkür eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, "Gerçekten Ahi Evran'ın şehrinde bulunmaktan dolayı ayrı bir heyecan içerisindeyim ki 38'inci İş Sağlığı ve Güvenliği Haftamızı da Kayseri'de kutlamaktan, başlatmaktan dolayı da büyük bir memnuniyet duyuyorum" şeklinde konuştu.

"Avrupa'da Olmayan Merkezlerin, Kayseri'mizde Olmasından Dolayı Büyük Memnuniyet Duydum"

Bakan Işıkhan, sanayinin, ticaretin en önemli merkezlerinden bir tanesi olarak nitelediği Kayseri'de Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yapmış olduğu hizmet ve çalışmaları da yakından görme fırsatı bulduklarını vurgulayarak, Büyükkılıç ve ekibini tebrik etti. Işıkhan şunları söyledi:

"Ayrıca sizi tebrik ediyorum. Gerçekten hem millet bahçemizde hem tarihi dokuya verdiğiniz önem ile birlikte ki gastronomi ile ilgili merkezimizi de gördük. Gerçekten Avrupa'da olmayan merkezlerin, sistemlerin Kayseri'mizde olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duydum."

Bakan'dan Kayseri için 2 bin 500 Kişiye İstihdam Müjdesi

Bakan Işıkhan ayrıca Kayseri genelinde olmak üzere 'İş Gücü Uyum Programı' kapsamında 2 bin 500 kontenjan ayırdıklarını da duyurarak hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyarette, Kayseri'nin, ticaretin, sanayinin önemli merkezlerinden birisi olduğunu, tarım ve hayvancılıkta da büyük mesafe kat ettiklerini ve turizm odaklı çalışmaları ile birlikte eğitime olan katkı ve yaklaşımları ile de gelişim sağladıklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise Davut-El Kayseri'nin de Kayserili olduğuna işaret etti. Büyükkılıç, "Böyle güzel bir şehirde, kadim medeniyetler şehrinde bulunuyorsunuz. O açıdan sizlerle bir araya gelmekten keyif alıyoruz" dedi.

"Eser Siyaseti ya da İnsanlara Hizmet Siyasetini Önemsiyoruz"

Konuşmasında aidiyet duygusuna ve önemine de değinen Başkan Büyükkılıç, kentte uyum ve dayanışma içerisinde el ele, yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koştuklarını ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladıkları gibi eser siyaseti ya da insanlara hizmet siyasetini önemsiyoruz. Ben Kayserili hemşehrilerimize bizlere bu hizmet fırsatını verdikleri için minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. Şehrimizde sizi görmekten onur duyduğumuzu paylaşıyor, saygılar sunuyorum" diye konuştu.

Ziyarette Vali Gökmen Çiçek ve AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, S. Bayar Özsoy, ilçe belediye başkanları ve kamu kurum temsilcileri de yer aldı.

Işıkhan, ziyarette şeref defterini de imzalarken, ziyarette günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Işıkhan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

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