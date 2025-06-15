Bakan Işıkhan Mardin'de İstihdamı Değerlendirdi - Son Dakika
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Politika

Bakan Işıkhan Mardin'de İstihdamı Değerlendirdi

15.06.2025 19:05
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Çalışma Bakanı Işıkhan, Mardin'de istihdam verilerini paylaşarak iş gücü politikalarını anlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Mardin'de medya temsilcileriyle buluştu

MARDİN - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de medya temsilcileriyle bir araya gelerek kentteki istihdam verilerini paylaşıp, uygulanan iş gücü politikalarına ilişkin bilgi verdi.

Kentte bir otelde düzenlenen programda konuşan Bakan Işıkhan, Mardin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'nde toplam 273 personelin vatandaşların taleplerini karşılamak için görev yaptığını söyledi. Kentin temel iş gücü istatistiklerinin istihdam oranın yüzde 39,5, işsizlik oranın yüzde 11,1, iş gücüne katılım oranının yüzde 44,5 olduğunu belirten Işıkhan, istihdamın sektörlere göre dağılımı ise yüzde 15,6 tarım, yüzde 26,2 sanayi ve hizmet sektörü de yüzde 58-59'a ulaşmış durumda olduğunu dile getirdi.

İŞKUR aracılığıyla yalnızca ön bilgi vermek amacıyla gerçekleştirilen çok sayıda hizmet ve politikanın bulunduğunu aktaran Işıkhan, aktif iş gücü programlarının temel amacının, dezavantajlı gruplar başta olmak üzere iş gücüne ya da istihdama katılımda güçlük çeken vatandaşlara destek vermek olduğunu ifade etti.

"İşsizlik oranı yüzde 8,2 çıktı en son değerlendirmede TÜİK'in. Bu işsizlik oranının son 20 yılın en düşük işsizlik oranı olduğunu da vurgulamak istiyorum" diyen Işıkhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunun arkasında aktif istihdam politikalarının etkisi bulunuyor. İş gücü uyum programımız başta olmak üzere, Toplum Yararına Programlar başta olmak üzere, en son İŞKUR Gençlik Programımız ve engelli istihdamını hedeflediğimiz Engelsiz İŞKUR programlarımızla bu başarıya ulaştığımızı düşünmekteyim. Bunun yanında işe yerleştirme oranlarımız oldukça yüksek. İş ve meslek danışmanlarımız özellikle iş gücüne katılımının arttırılması noktasında vatandaşlarımızla doğrudan çalışmalar yapmakta. İş kulüplerimiz şimdi Türkiye genelinde yaklaşık 81 ilde örgütlenmiş durumda. Mardin'de 3 bine yakın vatandaşımız bu iş kulüplerinden yararlanmış durumda."

Bakan Işıkhan, 2009'dan bu yana Toplum Yararına Program kapsamında Mardin'de yaklaşık 58 bin vatandaşa destek verildiğini, iş gücü uyum programları kapsamında ise kentte 22 program düzenlendiğini ve 5 bin 675 kişinin bu programlardan yararlandığını söyledi. İş gücü piyasası araştırmalarında Mardin'de ihtiyaç duyulan meslekleri sıralayan Işıkhan, "Özellikle makineci, dikiş, düz makineci, deri düz dikiş makinesi, deri kürk hazır giyim sektöründe tır çekici şoförü, elektrik teknisyeni ve düz dikiş makinesi kullanımı. Bakın çok basit nitelik gerektiren meslekler olmasına rağmen Mardin özelinde, temininde güçlük çektiğimiz meslekler" dedi.

Mardin'de aktif sigortalı sayısının 2002'de 46 bin 549 iken, 2025 yılı Şubat ayı itibarıyla 190 bine ulaştığını kaydeden Işıkhan, yaşlılık aylığı alan kadın sayısının 1769, erkek sayısının ise yaklaşık 30 bin olduğunu ifade etti.

Malullük aylığı alan kadın sayısının 33, erkek sayısının 397 olduğunu bildiren Bakan Işıkhan, vazife malullüğü, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri gibi sosyal desteklerin sürdüğünü vurguladı.

İşverenlere yönelik sosyal güvenlik destek primi uygulandığını dile getiren Işıkhan, şu bilgileri verdi:

"Ödeme güçlüğü içerisinde olan vatandaşları da Genel Sağlık Sigortası kapsamına alıyoruz. Mardin'de de 195 bin 220 kişi primini kendisi öderken, zor durumda olan vatandaşların GSS primini devlet olarak biz ödüyoruz. Teşvikler ve destekler çok önemli bu noktada. SGK tarafından verdiğimiz teşvikler bugüne kadar 8,6 milyarı aşmış durumda. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerimizi de sürdürüyoruz. Uluslararası iş gücü kapsamında Mardin'de çalışmak üzere 2024 yılında 148 çalışma izni ve muafiyeti sağladık. Mesleki Yeterlilik Kurumumuzun çok önemli hizmetleri söz konusu. 18 bine yakın vatandaşımız MYK'nin mesleki yeterlik belgesini temin etmiştir."

Program sonunda Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Bakan Işıkhan'a çiçek takdim ederek Babalar Günü'nü kutladı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Vedat Işıkhan, Politika, Ekonomi, Mardin, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Işıkhan Mardin'de İstihdamı Değerlendirdi - Son Dakika

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