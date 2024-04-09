Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bakan Işıkhan, mesajında, milletin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
Bayramların birlik ve beraberliği perçinleyen, kardeşlik bağlarını güçlendiren özel günler olduğunu vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:
"Rahmet ve bereket ayı olan ramazan boyunca birlik, dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla şehirlerimizde vatandaşlarımızla hemhal olduk, sofralarına ve gönüllerine misafir olduk. 21 yıldır her koşul ve ortamda, Türkiye'nin çalışma hayatını ayakta tutan, 'Türkiye Yüzyılı' hedefi istikametinde milli kalkınmamızın ve istikrarlı yürüyüşümüzün mihmandarları olan, işçimiz, işverenimiz, memurumuz, emeklimiz, yatırımcımız, girişimcimizle; kadın, erkek, genç yaşlı demeden yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızın yanında olduk."
Bugüne kadar olduğu gibi gelecek dört yıllık süreçte de sosyal güvenlikten nitelikli iş gücüne kadar her alanda çalışma hayatını daha da güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceklerini belirten Işıkhan, bu anlayışla kendilerine daha büyük hedefler koyarak ilerleyeceklerini ve "Türkiye Yüzyılı"nı el birliğiyle inşa edeceklerini bildirdi.
Bakan Işıkhan, "7 Ekim'den bu yana Gazze'de kadın, çocuk, masum, sivil ayrımı yapmaksızın sistematik bir şekilde soykırıma girişen terör devleti İsrail'in zulmüyle gölgelenen bu bayramda da, maddi ve manevi desteklerimizle, dualarımızla Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere mağdur ve mazlum coğrafyalardaki tüm insanların yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Ramazan Bayramı için mesaj yayımladı - Son Dakika
Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Ramazan ayının bitişiyle birlikte manevi mirasın yaşatılması ve gelecek Ramazanlara erişme umuduyla bayram mesajı yayımladı.
Cumhur İttifakı İncirliova Belediye Başkan adayı Aytekin Kaya, seçim sonucunda mazbatasını alarak İncirliova Belediye Başkanı oldu. Kaya, seçim sürecinde kendisine destek veren herkese teşekkür etti ve hizmet sözü verdi.
İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Demirci, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul ile kurumların temsilcilerinin katıldığı ziyaretlerde, şehitlerin ruhu için kabirlerde dua edildi.
Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, bayram tatili boyunca hizmette herhangi bir aksama yaşanmaması için 7/24 mesai başında olacaklarını söyledi. Yılmaz, vatandaşlara mutlu ve huzurlu bir bayram diledi ve çağrı merkezinin her zaman hizmete açık olduğunu belirtti.
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Evere Belediyesi'ne asılan Filistin bayrağı, kimliği belirlenemeyen kişilerce indirildikten sonra yeniden göndere çekildi. Bayrağın indirilmesi tepki çekerken, Belediye Başkanı çifte standart suçlamasında bulundu.
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