Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Ramazan Bayramı için mesaj yayımladı - Son Dakika
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Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Ramazan Bayramı için mesaj yayımladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Işıkhan, bayramların birlik ve beraberliği perçinleyen özel günler olduğunu vurgulayarak, çalışma hayatını güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

09.04.2024 14:38
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Işıkhan, mesajında, milletin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Bayramların birlik ve beraberliği perçinleyen, kardeşlik bağlarını güçlendiren özel günler olduğunu vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Rahmet ve bereket ayı olan ramazan boyunca birlik, dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla şehirlerimizde vatandaşlarımızla hemhal olduk, sofralarına ve gönüllerine misafir olduk. 21 yıldır her koşul ve ortamda, Türkiye'nin çalışma hayatını ayakta tutan, 'Türkiye Yüzyılı' hedefi istikametinde milli kalkınmamızın ve istikrarlı yürüyüşümüzün mihmandarları olan, işçimiz, işverenimiz, memurumuz, emeklimiz, yatırımcımız, girişimcimizle; kadın, erkek, genç yaşlı demeden yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızın yanında olduk."

Bugüne kadar olduğu gibi gelecek dört yıllık süreçte de sosyal güvenlikten nitelikli iş gücüne kadar her alanda çalışma hayatını daha da güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceklerini belirten Işıkhan, bu anlayışla kendilerine daha büyük hedefler koyarak ilerleyeceklerini ve "Türkiye Yüzyılı"nı el birliğiyle inşa edeceklerini bildirdi.

Bakan Işıkhan, "7 Ekim'den bu yana Gazze'de kadın, çocuk, masum, sivil ayrımı yapmaksızın sistematik bir şekilde soykırıma girişen terör devleti İsrail'in zulmüyle gölgelenen bu bayramda da, maddi ve manevi desteklerimizle, dualarımızla Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere mağdur ve mazlum coğrafyalardaki tüm insanların yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Ramazan Bayramı için mesaj yayımladı - Son Dakika

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