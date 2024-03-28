Bakan Işıkhan: Seçim gününde Ak kadroların sandıklara sahip çıkmasını istiyorum - Son Dakika
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Politika

Bakan Işıkhan: Seçim gününde Ak kadroların sandıklara sahip çıkmasını istiyorum

Bakan Işıkhan: Seçim gününde Ak kadroların sandıklara sahip çıkmasını istiyorum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Amasya'da yaptığı konuşmada seçim gününde AK Parti kadrolarının sandıklara sahip çıkmasını ve sandık güvenliğinin önemini vurguladı. Ayrıca, Gazze'deki kardeşlerimiz için dua edilmesini istedi.

28.03.2024 19:22  Güncelleme: 19:27
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Seçim gününde Ak kadroların sandıklara sahip çıkmasını istiyorum. Sandık güvenliği bizim için çok önemli" dedi.

Amasya'da ziyaret ettiği AK Parti seçim ofisinde vatandaşlara seslenen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sandıklara sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Seçim gününde Ak kadroların sandıklara sahip çıkmasını istiyorum. Resmi sonuçlar açıklanıncaya kadar sandıkları bırakmayalım. Sandık güvenliği bizim için çok önemli" diye konuştu.

AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık'a destek isteyen Işıkhan, bu desteğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vefa borcunu ödemek anlamı taşıdığını söyledi.

" Gazze'de bulunan kardeşlerimiz için dua edelim"

Ramazan ayında mazlum coğrafyalarda yaşayan insanlar içinde dua edilmesini de isteyen Bakan Işıkhan, "Mazlum ve mağdur coğrafyalarda bulunan kardeşlerimiz için dua edelim. Gazze'de bulunan kardeşlerimiz için dua edelim" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Işıkhan: Seçim gününde Ak kadroların sandıklara sahip çıkmasını istiyorum - Son Dakika

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