Bakan Işıkhan: Seçim gününde Ak kadroların sandıklara sahip çıkmasını istiyorum

Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Seçim gününde Ak kadroların sandıklara sahip çıkmasını istiyorum. Sandık güvenliği bizim için çok önemli" dedi.

Amasya'da ziyaret ettiği AK Parti seçim ofisinde vatandaşlara seslenen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sandıklara sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Seçim gününde Ak kadroların sandıklara sahip çıkmasını istiyorum. Resmi sonuçlar açıklanıncaya kadar sandıkları bırakmayalım. Sandık güvenliği bizim için çok önemli" diye konuştu.

AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık'a destek isteyen Işıkhan, bu desteğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vefa borcunu ödemek anlamı taşıdığını söyledi.

" Gazze'de bulunan kardeşlerimiz için dua edelim"

Ramazan ayında mazlum coğrafyalarda yaşayan insanlar içinde dua edilmesini de isteyen Bakan Işıkhan, "Mazlum ve mağdur coğrafyalarda bulunan kardeşlerimiz için dua edelim. Gazze'de bulunan kardeşlerimiz için dua edelim" diye konuştu. - AMASYA