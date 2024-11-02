Bakan Işıkhan: Terörle İlişkisi Olanlara Geçit Vermeyeceğiz - Son Dakika
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Politika

Bakan Işıkhan: Terörle İlişkisi Olanlara Geçit Vermeyeceğiz

Bakan Işıkhan: Terörle İlişkisi Olanlara Geçit Vermeyeceğiz

Vedat Işıkhan, yerel yönetimlerin millete hizmet etmesi gerektiğini ve terör bağlantısına karşı çıkacaklarını vurguladı.

02.11.2024 17:39
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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Yerel yönetimlerin hedefi, millete hizmet etmektir. Millete silah doğrultanlara hizmet etmek değildir. Bu millet iradesini terörle bağlantısı olanlara teslim etmemiştir ve etmeyecektir" dedi.

AK Parti Aksaray Merkez İlçe Kongresi'ne katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, partililerle bir araya geldi. Kongrede konuşan Bakan Işıkhan, "Milletimiz, bizi bu göreve layık gördüğünüz sürece yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Ancak maalesef biz yaptıkça birileri ısrarla yıkım siyaseti yapmaya da devam ediyor. Yeni bir eserle, yeni bir cevap ve ülkemize haklı olan itibarı geri kazanma gayretindeyken; birileri terörle, kaosla ülkemizin hedeflerine emin adımlarla yürüyüşünü yavaşlatmaya çalışıyor. Ezelden beri demokrasiye, milli iradeye ve milli çıkarlarımıza kasteden, Türk siyasetinin başına bela olmaktan başka hiçbir niteliği olmayanlar, kurulduğu günden beri adeta ateşten gömlek giymeyi göze alarak canla, başla tüm engellere rağmen Türkiye için çalışan kadroları anlayamadılar, anlayacaklarını da düşünmüyorum" dedi.

Bakan Işıkhan, "Yerel yönetimlerin hedefi, millete hizmet etmektir. Millete silah doğrultanlara hizmet etmek değildir kardeşim. Yerel yöneticilerin terör örgütüyle yakın irtibatı, devletin de milletin de kabul edebileceği bir şey değildir. Milletimiz her zaman kendisine hizmet edenlerin baş tacı yaparken; terörle arasına mesafe koyamayanlara asla geçit vermemiştir. Bu millet iradesini terörle bağlantısı olanlara teslim etmemiştir ve etmeyecektir. Milletimizin güvenini ve huzurunu tehdit eden bu tür ilişkilerin karşısında milletin irşadını temsil etmek durumundayız ve kararlılığımızı bir an bile göstermekten geri durmayacağız" diye konuştu.

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/Aksaray,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Işıkhan: Terörle İlişkisi Olanlara Geçit Vermeyeceğiz - Son Dakika

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