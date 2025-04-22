- Bakan Işıkhan: "Tüm illerimizi yeniden ayağa kaldırmak ve yaralarımızı sarmak için çok hızlı harekete geçtik"

"Bu program için; 1 milyar 267 milyon TL kaynak aktardık"

" Kilis'i, sosyal hayata ve çalışma hayatına eskiden olduğu gibi geri dönünceye kadar sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz"

KİLİS - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Toplum Yararına Programlar ile deprem bölgesinde istihdamı yeniden canlandırmak için 77 binin üzerinde kontenjan tahsis ettiklerini ve bu doğrultuda 15 milyar liralık kaynak aktardıklarını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kilis'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 'Ben İyiysem Herkes İyi' Depremzede Kadınların Güçlendirilmesi projesinin açılış programına katıldı. Burada konuşan Bakan Işıkhan, TYP ile deprem bölgesinde istihdamı canlandırmak için 77 binden fazla kontenjan tahsis ettiklerini ve bu doğrultuda 15 milyar liralık kaynak aktardıklarını bildirdi.

"Tüm illerimizi yeniden ayağa kaldırmak ve yaralarımızı sarmak için çok hızlı harekete geçtik"

Bakan Işıkhan, "Şehrimize ayak bastığımız andan itibaren bizleri burada, güler yüzle ve samimiyetle karşılayan Kilisli hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Memleketimizin her bir köşesi gibi Kilis de kadim tarihi ve kültürel dokusuyla gönüllerimizde müstesna bir yere sahip olan önemli şehirlerimizden birisidir. Hamdolsun, bu cömert ve bereketli topraklar, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana, sayısız medeniyete kucak açmış olmanın ve ev sahipliği yapmış olmanın kazandırdığı misafirperverliği ve kadirşinaslığı korumaya hala devam ediyor. Bugün, Kilis'te depremin ardından, sosyal hayatın yeniden canlandığını görmek, bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bildiğiniz gibi asrın felaketi olan 6-7 Şubat depremlerinin hemen ardından, depremden etkilenen tüm illerimizi yeniden ayağa kaldırmak ve yaralarımızı sarmak için çok hızlı harekete geçtik. Kaybettiğimiz kardeşlerimizin telafisi olmasa da yıkılan binalarımızı, caddelerimizi sokaklarımızı ve iş yerlerimizi yeniden inşa etmek için gece gündüz çalıştık. Devlet olarak hadisenin ilk anından itibaren hiçbir vatandaşımızı hayatına terk etmedik, yalnız bırakmadık. Telafisi mümkün olan tüm maddi kayıplarımızı çok kısa bir sürede yerine koymaya başladık. Hamdolsun ki en zor zamanlarda dahi kenetlenmeyi ve birbirinden güç alarak ayakta kalmayı başarmış bir millet olarak, yaralarımızı el birliğiyle sardık, sarmaya da devam ediyoruz. Deprem bölgemizde, binalarımız yeniden yükselmeye, yıkılan fabrikalarımız ve iş yerlerimiz yeniden faaliyete geçmeye başladı. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaklaşık iki yıldır deprem bölgesi, adeta bir şantiyeye dönüşmüş durumda. Tamamlanan konutlar depremzede kardeşlerimize teslim ediliyor. Tabii çalışanlarımız ve çalışma hayatı bu süreçten fazlasıyla etkilendi. Bu süreçte, gerek şahsım, gerekse çalışma arkadaşlarım, tüm illerimizi tek tek ziyaret ederek, ihtiyaçları belirleyerek nerede, hangi çalışmanın yapılması gerektiğine dair inceleme ve tespitlerde bulunduk. Bu çerçevede, özellikle çalışma hayatına dair ihtiyaçlar noktasında tüm imkanlarımızı seferber ettik" dedi.

"Bu program için 1 milyar 267 milyon TL kaynak aktardık"

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Bakan Işıkhan, "Bir taraftan yıkılan veya hasarlı binalarımızı yeniden inşa ederken diğer yandan da ocakların tütmesi için çalışanlarımıza, hem maddi hem de manevi destekler sağladık. Depremden sonra Kısa Çalışma Ödeneği'ni hızla devreye aldık. Belge talep etmeden başvuruları değerlendirerek, ödemeleri, bekletmeden gerçekleştirdik. Bu desteğin süresini 3 aydan, 6 aya uzatarak 111 binden fazla alışanımıza 1 milyar liradan fazla ödeme yaptık. Kısa çalışmadan yararlanamayanlar için Nakdi Ücret Desteğini hayata geçirdik. Bu kapsamda 82 bin vatandaşımıza yaklaşık 700 milyon lira destek sağladık. Toplum Yararına Programlar ile bölgede, istihdamı canlandırmak için 77 binden fazla kontenjan tahsis ettik ve bu doğrultuda 15 milyar liralık kaynak aktardık. İstihdama Dönüş Programı ile deprem bölgesinde 33 bin vatandaşımızı; meslek edindirme ve işbaşı eğitim programlarına dahil ettik. Bu program için 1 milyar 267 milyon TL kaynak aktardık. Sosyal güvenlik alanında da vatandaşlarımızın SGK borçlarını 2025 yılı sonuna kadar erteledik, 24 aya kadar taksitlendirme imkanı sağladık, sağlık hizmetlerine kesintisiz erişim için katılım paylarını kaldırdık. Bu yaptıklarımızın neticesini, rakamlarda da görüyoruz. 2022 yılında, Kilis'te istihdam oranı yüzde 45 seviyesindeydi. 2023'te depremin etkisiyle bu oran yüzde 44'lere geriledi. Ama biz bu tabloyu değiştirdik. Yaptığımız yatırımlar, destekler ve istihdam politikalarımızla 2024'te istihdam oranını, deprem öncesinden de yukarıya, yüzde 46,3'e yükselttik. Çalışma hayatında, depremin yaralarını sarmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ama burada durmayacağız. Kilis'i çok daha iyi noktalara hep birlikte taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

"Kilis'i, sosyal hayata ve çalışma hayatına eskiden olduğu gibi geri dönünceye kadar sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz"

Kilis'in her konuda desteklediklerini söyleyen Bakan Işıkhan, "11 ilimizin tamamını, eskisinden çok daha güçlü bir şekilde desteklemeye ve Kilis'i, sosyal hayata ve çalışma hayatına eskiden olduğu gibi geri dönünceye kadar sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Şunu çok iyi biliyoruz ki; yeniden ayağa kalkabilmenin en önemli adımlarından birisi de çalışma motivasyonumuzu yeniden kazanabilmek ve sosyal hayata yeniden adapte olabilmekten geçiyor. Üzerinde önemli durduğumuz bir konu özellikle kadınlar ve gençlerimiz başta olmak üzere emeğiyle, alın teriyle, şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan tüm çalışanlarımızın hem duygusal hem de psikolojik bakımdan güçlü olmasıdır. Elbette depremde sevdiklerini, ailesini, evini kaybetmiş vatandaşlarımızın hislerini birebir idrak edebilmemiz mümkün olmasa da, akademik hayatında stres yönetimi ve stresle baş etme teknikleri üzerinde uzun süre çalışmış bir kardeşiniz olarak konunun önemini biliyorum ve sizleri çok iyi anlıyorum. Sizler, psikolojik açıdan hem ailelerinize hem de icra ettiğiniz mesleğe yetebilmenin mücadelesini verdiğiniz bu zor dönemde, bizler de, sizlerin yanında olacağız. Şu bir gerçek ki, bir yuvada anne ne kadar dirayetli ise aile bireyleri de o ölçüde hayata karşı sağlam bir duruş sergileyebiliyorlar. Sizlerin fizikken ve ruhen güçlü olmanız demek, aileleriniz insanların da güçlü olması demektir. Sizleri, daha fazla destekleyerek, daha güçlü ve sağlam ailelerin ve toplumun oluşumuna katkı vereceğiz" şeklinde konuştu.

"Kilis'te bu ruhu yakalayabileceğimize inanıyoruz"

Bakan Işıkhan, "Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz bu projeyi de tam olarak böyle bir amaca uygun olarak düşündük ve yürütmeye başladık. Kurumumuz ÇASGEM vasıtasıyla, Ocak ayından başlayarak Kilis ve deprem bölgesi diğer 4 ilimizde hayata geçirdiğimiz "Ben İyiysem, Herkes İyi" Depremzede Kadınların Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, işçilerimize çeşitli motivasyon seminerleri, eğitimler, odak grup toplantıları ve birebir görüşmelerle destek vermeye başladık. Projemiz özellikle aile ve ailenin yaşadığı sorunlar, aile içi iletişim, iş ve aile yaşamının uyumlaştırması, travma sonrası stres bozukluğu ve başa çıkma, iş yerinde psikososyal risk faktörleri, duygusal dayanıklılık, stres yönetimi, bilinçli farkındalık teknikleri gibi sizleri ruhsal açıdan rahatlatacak, iş hayatınıza ve aile hayatınıza çok daha iyi bir şekilde odaklanmanıza yardımcı olacak önemli konuları içermektedir. Bu proje vesilesiyle, kadınların iş gücü içerisinde aktif rol alabilmelerini, aynı zamanda ailelerinin temel destekleyicisi olarak, varlıklarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için iyilik hallerinin, farkındalıklarının geliştirilmesi ve stresle başa çıkma kapasitelerinin artırılmasını sağlamış olacağız. Üzerinde hassasiyetle durduğumuz kadın istihdamına da güçlü bir destek sağlayacağına inandığımız bu değerli projeyi hayata geçiren çalışma arkadaşlarım başta olmak üzere, ÇASGEM Başkanımız, Prof. Dr. Elif Gökçearslan olmak üzere, projeye emek veren, fikir, öneri ve görüşleriyle destekleyen mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bireysel düzeyde kadınlara sağlayacağı olumlu katkıların yanı sıra toplumsal düzeyde de farkındalığı artıracağına yürekten inandığımız projemizin; Kilis'in kahraman ve cefakar kadınları başta olmak üzere tüm çalışanlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlık olarak bizler, Kilis'i kadim tarihine, sosyal dokusuna ve aziz halkına yakışır bir şekilde, yeniden ayağa kaldıracak her türlü çalışmayı, hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ben bu vesileyle depremlerde yitirdiğimiz kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, tedavi görenlere de acil şifalar niyaz ediyorum. Tüm depremzedelerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.