Bakan Işıkhan: Türkiye Barış İçin Diplomatik Adımlara Devam Edecek
Bakan Işıkhan: Türkiye Barış İçin Diplomatik Adımlara Devam Edecek

Bakan Işıkhan: Türkiye Barış İçin Diplomatik Adımlara Devam Edecek
04.03.2026 22:22
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Afyonkarahisar'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin barış, suhulet ve sağduyu için arabulucu rolünü sürdüreceğini belirtti. Saldırıların sona ermesini dileyen Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Türkiye'nin kalkınması için şehirleri adım adım gezerek çalışmalar yaptıklarını ve bu süreçte her kesimle iş birliği içinde olduklarını vurguladı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye arabulucu rolüyle, barışın, suhuletin, sağduyunun ve coğrafyamızı huzura kavuşturacak her türlü diplomatik adımın yanında yer almaya devam edecektir" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Afyonkarahisar'daki temasları kapsamında Valiliği ziyaret etti. Bakan Işıkhan; Vali Naci Aktaş, AK Parti Milletvekili Hasan Arslan, Belediye Başkanı Burcu Köksal, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Siper, AK Parti İl Başkanı Turgay Şahin ve valilik birim müdürleri tarafından karşılandı. Bakan Işıkhan, göreve yeni başlayan Vali Naci Aktaş'a hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Bakan Vedat Işıkhan daha sonra Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş insanlarıyla istişare toplantısı yaptı. Toplantıda konuşan Bakan Vedat Işıkhan, "Öncelikle bölgemizde gerçekleşen saldırıların bir an önce son bulmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ilgili tüm arkadaşlarımız bölge liderleriyle iletişim halinde büyük bir gayretle; suhuleti sağlamak için çalışıyor. Temennimiz odur ki bu ateş daha fazla büyümeden, kayıplar daha fazla artmadan, diplomasi kanalı ivedilikle işletilmeye başlanır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da defaten ifade ettiği gibi Türkiye arabulucu rolüyle, barışın, suhuletin, sağduyunun ve coğrafyamızı huzura kavuşturacak her türlü diplomatik adımın yanında yer almaya devam edecektir. Bizler de bu anlayışla, 86 milyon Türkiye olarak, etrafımızdaki bu ateş çemberine rağmen, hala güvenle bir araya gelebilmemizde büyük emekleri olan, büyük ve güçlü Türkiye davamızın lideri, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında saf tutmaya devam edeceğiz" dedi.

'TÜRKİYE'NİN HER BİR ŞEHRİNİ ADIM ADIM DOLAŞIYORUZ'

Türkiye'nin kalkınması için adım adım şehirleri gezdiklerini anlatan Bakan Işıkhan, "Hiç kuşkusuz gayretlerimizin en büyük emaresi çalışan, üreten, tam bağımsız ve kalkınmış bir Türkiye hedefiyle ortaya koyduğumuz eserlerdir. Çalışma hayatından savunma sanayisine, ekonomiden diplomasiye kadar her alanda ülkemizi, ulaştırmayı hedeflediğimiz menzile işçisi işvereni, yatırımcısı, üretimcisi, sanayicisi, esnafı, çiftçisiyle 7'den 70'e iş dünyamızın her bir ferdiyle birlikte yürüyoruz. Bu süreçte güçlü ekonomiyi, daha fazla istihdamı ve daha fazla yatırımı beraberinde getirecek her türlü girişimi birlikte hayata geçiriyoruz. Özellikle 'Çalışma Hayatı Buluşmaları' kapsamında şehirlerimizin kalkınması, gelişmesi ve mevcut potansiyelinin harekete geçirilmesi adına Türkiye'nin her bir şehrini adım adım dolaşıyor, kalkınmamızın asıl aktörleri olan sizlerle bir araya geliyoruz" diye konuştu.

Bakan Vedat Işıkhan, konuşmasını Afyonkarahisar'a yapılan yatırımlardan bahsederek tamamladı.

Kaynak: DHA

