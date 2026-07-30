Bakan Kacır: "Ay yıldızlı bayrağımızı kendi uzay aracımızla Ay’a ulaştıracağız" - Son Dakika
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Bakan Kacır: "Ay yıldızlı bayrağımızı kendi uzay aracımızla Ay’a ulaştıracağız"

Bakan Kacır: "Ay yıldızlı bayrağımızı kendi uzay aracımızla Ay’a ulaştıracağız"
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin uzay ve savunma sanayisindeki hedeflerine ilişkin, "Önümüzdeki yıl Ay Programı’ndaki hedefimizi icra edecek ve ay yıldızlı bayrağımızı kendi mühendislerimizin geliştirdiği uzay aracıyla Ay’a ulaştıracağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin uzay ve savunma sanayisindeki hedeflerine ilişkin, "Önümüzdeki yıl Ay Programı'ndaki hedefimizi icra edecek ve ay yıldızlı bayrağımızı kendi mühendislerimizin geliştirdiği uzay aracıyla Ay'a ulaştıracağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Konya programı çerçevesinde AK Parti Konya İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Kacır, Türkiye'nin savunma sanayisi, uzay teknolojileri ve üretim gücüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin son yıllarda sanayi ve ihracatta önemli bir ivme yakaladığını belirten Kacır, "Türkiye çok daha güçlü, kuvvetli bir ülke haline geldi. Türkiye'nin ihracatı, bizim iktidarlarımız döneminde 36 milyar dolardan 278 milyar dolara yükseldi. Türkiye sanayisinin ürettiği katma değer, 41 milyar dolardan yıllık 250 milyar doların üzerine çıktı. Bütün bu üretim atılımıyla Türkiye, Avrupa'nın en önemli üretim güçlerinden biri oldu. Bugün Çin'den Avrupa'nın ortasına kadar uzanan geniş kuşağı gözünüzün önüne getirin. İşte o geniş coğrafyada üretim çeşitliliği ve ihracat pazarlarındaki çeşitlilik itibarıyla en kuvvetli ihracatçı ülke Türkiye'dir. Savunma sanayinde hedeflerimizi birer gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğiz. Füzelerimizin menzilini daha da uzatacağız. Hipersonik füze programını inşallah tamamlayacağız. Çelik Kubbe Projesi'yle Türkiye'nin semalarını katmanlı hava savunma sistemlerimizle muhafaza edeceğiz. Bütün bunları yapabilecek imkanlar, kabiliyetler hamdolsun bizde var. Radar teknolojilerinde ASELSAN dünyada lider oyuncular arasında, füze teknolojilerinde ROKETSAN ve TÜBİTAK dünyanın öncü kurumları arasında. Kendi imkanlarımızla, kendi kabiliyetlerimizle en ileri savunma sistemlerini geliştirme, üretme imkanına sahibiz Allah'ın izniyle" dedi.

"Ay yıldızlı bayrağımızı kendi uzay aracımızla Ay'a ulaştıracağız"

Türkiye'nin kendi imkanlarıyla geliştirdiği görüntüleme ve haberleşme uydularına dikkat çeken Kacır, uzay alanındaki hedeflerin kararlılıkla sürdüğünü söyledi. Ay Programı kapsamında önemli bir aşamaya gelindiğini dile getiren Kacır, "Bu başarıları uzay teknolojilerine taşıyoruz. Kendi uydularımızı kendi imkanlarımızla geliştiriyoruz, üretiyoruz. Önce görüntüleme uyduları yapmıştık. BİLSAT, RASAT, GÖKTÜRK-2'yi ve İMECE'yi Türkiye kendi imkanlarıyla geliştirdi, üretti. Yeryüzünün her noktasından, hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın yüksek çözünürlükle görüntü almayı sağlayan görüntüleme uydularını Türkiye kendi imkanlarıyla üretiyor. Şimdi bu uyduların elektronik kameralarını da Türkiye kendi imkanlarıyla geliştiriyor, üretiyor ve dostlarına ihraç ediyor. Şimdi kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri haline geldik. İnşallah önümüzdeki yıl Ay Programı'ndaki hedefimizi de icra edecek ve ay yıldızlı bayrağımızı kendi mühendislerimizin geliştirdiği, ürettiği uzay aracıyla Ay'a eriştireceğiz. İnşallah savunma sanayinde neyi, nasıl başarmışsak benzer başarı hikayelerini uzay teknolojilerinde de hayata geçireceğiz. Bütün bunlar bugünün dünyasında çok değerli, çok önemli" şeklinde konuştu.

"Konya'mızın AK Parti'ye olan vefasına layık olmak için her an hazırız"

Toplantıda konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen de, "AK Partimizin kalesi olan Konya'da çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. AK Partimizin kalesi diyorum çünkü Konya'mız her seçimde, her mücadelede Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik durmuştur. Bugün 2001 yılında bu teşkilatı kuran il başkanımızdan, bugüne kadarki il başkanlarımızın tamamı, bu teşkilatın kuruluşunda o gün yer alan ve bugüne kadar teşkilatta çalışan her bir kardeşimiz aralıksız çalışmaya gayret göstermiştir. Mahalle başkanlarımızdan il ve ilçe başkanlarımıza, kadın kollarımızdan gençlik kollarımıza kadar her bir teşkilat mensubumuz Konyamızın her köşesinde, her sokağında, her hanesinde AK Parti'nin eser ve hizmet bayrağını dalgalandırmaya devam ediyor. Durmuyor, yorulmuyor, dinlenmiyoruz. Konyamızın AK Parti'ye olan vefasına layık olmak için her an hazırız. Konya teşkilatı bir ailedir. Bu aile, bir yandan şehrimizin kalkınması için projeler üretirken, diğer yandan vatandaşlarımızın derdiyle dertleniyor, sevinciyle seviniyor, kapı kapı dolaşıyor, gönül gönüle köprüler kuruyor. Teşkilatımız adına buradan bir söz veriyorum. Konya, AK Parti'nin kalesidir anlayışıyla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm teşkilatlarımızla birlikte sahada vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret göstereceğiz" dedi.

"Bu yolculukta en büyük gücümüz teşkilatlarımızın birlik ve beraberliği, gençlerimizin heyecanı ve kıymetli büyüklerimizin tecrübesidir"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, "Bu yolculukta en büyük gücümüz teşkilatlarımızın birlik ve beraberliği, hanım kardeşlerimizin fedakarlığı, gençlerimizin heyecanı ve kıymetli büyüklerimizin tecrübesidir. Bu kutlu yürüyüşte görevler değişebilir, makamlar devredilebilir ama sorumluluklar hep üstümüzde kalmaya devam edecek. Davamıza olan sadakatimiz, kardeşliğimiz ve millete hizmet sevdamız ise asla değişmeyecek. İnanıyorum ki vefamızı diri, kardeşliğimizi sağlam, dava şuurumuzu yüksek tuttuğumuz müddetçe aşamayacağımız hiçbir engel, ulaşamayacağımız hiçbir hedef olmayacaktır. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti Konya İl Danışma Meclisi Toplantısı, partililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

Mehmet Fatih Kacır, Politika, Türkiye, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kacır: 'Ay yıldızlı bayrağımızı kendi uzay aracımızla Ay’a ulaştıracağız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kacır: "Ay yıldızlı bayrağımızı kendi uzay aracımızla Ay’a ulaştıracağız" - Son Dakika
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