Bakan Kacır'dan Milli Güç Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Bakan Kacır'dan Milli Güç Vurgusu

Bakan Kacır\'dan Milli Güç Vurgusu

Bakan Kacır, üretim ve istihdamın milli güç olduğunu vurgulayarak boykot çağrılarına tepki gösterdi.

02.04.2025 00:01
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Üretim ve istihdam Türkiye'nin milli gücüdür. Bu gücü kırmaya çalışmak, milli markaları boykot çağrılarıyla zayıflatmaya çabalamak Türkiye'nin ortak geleceğine zarar vermektir" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Üretim ve istihdam Türkiye'nin milli gücüdür. Bu gücü kırmaya çalışmak, milli markaları boykot çağrılarıyla zayıflatmaya çabalamak Türkiye'nin ortak geleceğine zarar vermektir. Türk milleti, feraset ve basiret sahibidir. Milletimiz bu tür oyunlara gelmez. Milletimiz arasında ayrıştırıcı söylemler üretenler, yine ve daima kendileri kaybedecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kacır'dan Milli Güç Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • sus ceo:
    Bu ülkeyi soyanlar AKP yandaşı firmalardır ve bende bu soygunu önlemek için demokratik bir hakkım olan protesto hakkımı kullanıyorum. Bu sebeple birgün boyunca ve sonraki günlerde yandaş firmaların hiçbir malını almıyorum. Bu soygunu yapan yandaş firmalar sebebiyle halk açlık sınırının altında yaşıyor. Emekliler perişan ve gençler umutsuz. Ülkeyi bu hale getirenler İlk seçimde hüsrana uğrayacak. 1 0 Yanıtla
  • sus ceo:
    Bakanın milli olarak bahsettiği yandaş firmalardır ve bu firmalar da haksız zenginleşme ile cebini dolduruyor. Yargı kimsenin siyasi amaçları için kullanılmamalıdır. Halk bunu çok ağır bir şekilde cezalandırır. 0 0 Yanıtla
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