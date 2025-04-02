Bakan Kacır\'dan Milli Güç Vurgusu

sus ceo:

Bu ülkeyi soyanlar AKP yandaşı firmalardır ve bende bu soygunu önlemek için demokratik bir hakkım olan protesto hakkımı kullanıyorum. Bu sebeple birgün boyunca ve sonraki günlerde yandaş firmaların hiçbir malını almıyorum. Bu soygunu yapan yandaş firmalar sebebiyle halk açlık sınırının altında yaşıyor. Emekliler perişan ve gençler umutsuz. Ülkeyi bu hale getirenler İlk seçimde hüsrana uğrayacak.