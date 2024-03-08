Bakan Kacır: Şebinkarahisar'da gerçekleşecek 7 projeye 20 milyon lira destek sağlıyoruz

Politika

Bakan Kacır: "DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Şebinkarahisar'da gerçekleşecek 7 projeye 20 milyon lira destek sağlıyoruz"

GİRESUN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Şebinkarahisar'da gerçekleşecek 7 projeye 20 milyon lira destek sağlıyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir dizi ziyaret ve yatırım projesinin protokol imza töreni için memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine geldi. Burada esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Bakan Kaçır, Kadınlar Kooperatifi tarafından üretilen Tamzara dokuma atölyesini gezdi. Daha sonra Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'na geçen Bakan Kaçır, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi ile bakanlık arasında Kapama Meyve Bahçeleri, Burley Tütünü, Kabuklu Meyve, Göçer Yetiştiricilerin Satandartlarının Gelştirilmesi projelerinin imza törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Kacır, "Baba yurdum, ata ocağım Şebinkarahisar'ı gerçekleştireceğimiz yeni projelerle inşallah daha da büyüteceğiz. İlçemizin kalkınmasını ve refahını sürdüreceğiz. Biz Şebinkarahisar'a sevdalıyız, aşığız. Şebinkarahisar bizim tarihimizdir, soluğumuzdur, nefesimizdir. Bugün de inşallah bu sevdaya yaraşır örnek projelerle Şebinkarahisar'ımızı adeta taçlandıracağız. DOKAP Bölge Kalkınma İdaremiz ile Şebinkarahisar'da gerçekleşecek 7 projeye 20 milyon lira destek sağlıyoruz. Ekecek, Evcili, Hocaoğlu köylerimizde gerçekleşecek rehabilitasyon projelerimiz ile yeni sulama alanları oluşturuyoruz. Kapama Meyve Bahçelerinin Yaygınlaştırılması ve Kabuklu Meyve Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projeleri ile su tasarrufu sağlamanın yanında tarımsal verimliliği ve çeşitliliği artırıyoruz. Giresun'da yetişen endemik bitkilerin potansiyelinin belirlenmesi, sektöre kazandırılması ve burley tütünü yetiştiriciliğinin geliştirilmesi projesi ile yeni ve modern seralar kuruyoruz. Göçer Yetiştiricilerin Yaşam Standartlarının Yükseltilmesi ve Hayvan Refah Düzeyinin Artırılması Projesi ile hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza römorktan konteynera gerekli ekipman ve malzeme desteği sağlıyoruz. Şebinkarahisarlı üreticilerimizin, çiftçilerimizin ihtiyaçlarını hızlı bir biçimde karşılayarak ilçemizin üretim potansiyelini desteklemeye devam edeceğiz"dedi.

"Cumhuriyetimizin ikinci asrı Türkiye Yüzyılı olacak"

Son 22 yılda istihdamda, Ar-Ge çalışmalarında, askeri hava aracı üretiminde artış sağlandığına da vurgu yapan Bakan Kacır, "Son 22 yılda OSB'lerde çalışan sayısını 415 binden 2,6 milyona, ihracatımızı 36 milyar dolardan 255,8 milyar dolara, Ar-Ge harcamalarımızı 1,2 milyardan 12 milyar dolara, Ar-Ge personeli sayımızı 29 binden 272 bine çıkardık. Askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada ticari araç, güneş paneli, beyaz eşya, demir-çelik, çimento üretiminde Avrupa'da lider Türkiye'yi inşa ettik. Üniversite sayımızı 76'dan 208'e çıkararak milyonlarca gencimizi yükseköğretimle buluşturduk. Bazıları tarafından sadece bu ülkenin elitlerine açık olsun istenen bilim yolculuğunun kapılarını milletimizin her bir ferdine açtık. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasından taviz vermeyen ekonomi modelimizle son 14 çeyrektir büyümemize hız kesmeden devam ettik. Küresel tedarik zincirinde ve enerji arzında yaşanan kırılmalara, deprem felaketlerine rağmen 255,8 milyar dolarla ihracatta cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Yatırım teşvik sistemimiz ile geçtiğimiz yıl 1,2 trilyon lira yatırım tutarına sahip 15 bin 700'den fazla yatırımın önünü açtık. 32,1 milyon kişiyle istihdamda tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştık. Şimdi ülkemizin ekonomik, bilimsel ve teknolojik kazanımlarının kalıcı olmasını sağlayacak ve Cumhuriyetimizin ikinci asrını "Türkiye Yüzyılı" yapmayı mümkün kılacak çok önemli bir atılıma daha imza atıyoruz. O da Milli Teknoloji Hamlesi. 60 yıl öncesinin Devrim otomobili hayalini devrin otomobili Togg'u üreterek gerçeğe dönüştürdük. Milletimiz için mutluluk ve iftihar kaynağı insanlı ilk uzay bilim misyonumuzu başarıyla gerçekleştirdik" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ile DOKAP Başkanı Hakan Gültekin arasında proje protokolü imzalandı. Bakan Kaçır, buradaki programın ardından ilçede Belediye Başkanlığını, AK Parti ve MHP İlçe Başkanlıklarını ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi.