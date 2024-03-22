Bakan Kacır: Türk gençliği dünyanın en iyi işlerini yapabilecek kabiliyette

Bakan Kacır: "Hayata geçirdiğimiz her projede işin kalbine her daim Türk gençliğini, TEKNOFEST kuşağını yerleştiriyoruz"
"Türk gençliği önündeki engeller kalkınca alanında dünyanın en iyi işlerini yapabilecek kabiliyette"
"Bizim en büyük kuvvet çarpanımızın genç ve dinamik nüfusumuz"
KAYSERİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen programda gençlere seslenerek, "Türk gençliği önündeki engeller kalkınca alanında dünyanın en iyi işlerini yapabilecek kabiliyette" dedi.
Düzenlenen programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Erciyes Üniversitesi olarak saygın üniversiteler arasında olmayı her zaman hedef edindiklerini söyleyen ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, "Erciyes Üniversitesi olarak Yükseköğretim Kurumu'nun saygın üniversiteleri arasında her zaman yer almayı hedef edinmiş bir üniversiteyiz. Özellikle sayın bakanımızın desteği ile her zaman Erciyes Üniversitesi Teknopark olarak da son derece etkin araştırmalar yapmaktayız. Tekno gelişim bölgesi 1 olarak biz 300'e yakın firmayla gelişimini tamamlamış, tekno gelişim bölgesi 2'de de faaliyetlerimizi devam ettirmekteyiz. Özellikle burada inşaat faaliyetlerinde ciddi bir mesafe almış durumdayız. Ben bu nedenle Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'a çok teşekkür ediyorum" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise yaptıkları bütün program ve projelerde işin merkezine Türk gençlerini koyduklarını söyleyerek, " Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birinde Kayseri'de sizinle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sevgili gençler, sizler Milli Teknoloji Hamlesinin sahibisiniz, öznesisiniz. Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürdüğümüz Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda hayata geçirdiğimiz her programda ve her projede işin kalbine, merkezine her daim Türk gençliğini, TEKNOFEST kuşağını yerleştiriyoruz. Çünkü inanıyoruz ki Türk gençliği önündeki engel kaldırılırsa, bizler onların yanında olursak alanında dünyanın en iyisi işleri başarabilecek kabiliyete ve yetkinliğe sahipler. Türk gençleri bunu ispat ettiler. Son 22 yılda Milli Teknoloji Hamlesinde elde ettiğimiz kazanımlar, Türkiye'nin kritik teknolojileri kendi imkanlarıyla geliştirebilen, üretebilen ve rekabetçi bir şekilde dünyaya ihraç eden bir ülke olma yolculuğu hep sizler gibi gencecik insanların sayesinde oldu. Bu gerçekten çok değerli ve çok kıymetli. Çünkü dünyayı yenilikçi teknolojiler dönüştürüyor ve yenilikçi teknolojilere bütün dünyada sizler gibi gencecik insanların kurduğu teknoloji girişimleri imza atıyor. Biz en büyük kuvvet çarpanımızın genç ve dinamik nüfusumuz olduğunun bilincindeyiz. Bizim nüfusun ortanca yaşı 33, Avrupa'nın ortanca yaşı 43, Almanya'nın ortanca yaşı 47-48 ve bizden 15 yaş daha yaşlılar, biz onlardan 15 yaş daha genciz. İşte gençliğimizin önünü açmaya devam edersek Allah'ın izniyle Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimize bir bir ulaşacağız" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Bakan Kacır: Türk gençliği dünyanın en iyi işlerini yapabilecek kabiliyette - Son Dakika
Adana'nın Kozan ilçesinde eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın cezaevine gönderildi. Çanaklı Mahallesi Şehit Cengiz Eroğlu Sokak'ta dün evde tabancayla vurulmuş halde bulunan Uğur İ'yi (29) öldürdüğü iddiasıyla aynı gün gözaltına alınan karısı M.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlı M.İ, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda seçim çalışması yapan AK Parti standını ziyaret etti ve Belediye Başkan Adayı Mehmet Şimşek'e destek istedi.
Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Hastane ve Üniversite caddelerindeki esnafı ziyaret etti. Esnaf, Başdeğirmen'in hizmetlerinden memnun olduklarını belirterek desteklerini dile getirdi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 6 buçuk ayda 260 binden 487'e bine yani bu süreçte yüzde 90 büyüyen başka bir siyasi parti olmadığını belirterek, Yeniden Refah Partisi'nin Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olduğunu söyledi. Erbakan, İYİ Parti'yi de geride bırakacaklarını ve seçimlere Türkiye'nin üye sayısı bakımından 3'üncü büyük siyasi parti olarak gireceklerini ifade etti.
CHP'nin Hatay adayı Lütfü Savaş'a Samandağ ilçesinde konuşma gerçekleştirdiği esnada saldırı gerçekleştirildi. O sırada kalabalığa konuşma yapan Savaş'ı bir kişi sahneden aşağı itti. O anlar kameralara yansıdı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm alanlarının saha incelemesini yapmak üzere havayolu ile Tokat'a geldi.
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Tuzla'da tersane işçileriyle bir araya geldi. Kurum, İstanbul'un sorunlarını çözmek için çalışacaklarını ve şehrin kaynaklarını şehre kullanacaklarını belirtti. Ayrıca, deprem riskiyle ilgili endişeleri gidermek için çalışacaklarını ve İstanbul'u lokomotif şehir yapacaklarını vurguladı.
CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?